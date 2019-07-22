台北雙子星／外資隊首打破沉默：台灣還是法治國家嗎？

2019-07-22 10:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



台北雙子星(C1/D1案)聯開案峰迴路轉，台北市長柯文哲上周直言，雙子星是一個很不好的示範，今（22）日外資南海團隊首度打破沉默，認為投審會擅自擴張外國人投資條例的授權內容，不尊重行政院及各事業主管機關專業判斷，呼籲台北市政府應在合法合規條件下，保持南海馬頓團隊的其最優申請人資格。

投資金額高達600億元的台北雙子星聯開案，去年重新啟第6次標售，最終由港資南海發展與馬來西亞馬頓公司所組的外資團隊，於去年底成為最優申請人，未料在設立專案公司過程遭投審會卡關5個月，於6月28日因以涉及國家安全議題，駁回設立台灣南海發展公司案。

經過三周透過法律程序的爭取，南海馬頓團隊首度打破沉默，對於投審會駁回一案表示深感遺憾，亦無法認同，「決定採取必要的法律措施，向行政院提出訴願要求撤銷投審會駁回處分，以維護自身權益。」

南海團隊並直指，「請問柯市長：台北市民要損失百億嗎？」、「請問蘇院長：台灣還是法治國家嗎？」、「請問蔡總統，台灣還歡迎外資嗎？」

首先，南海團隊表示，C1/D1開發案為大眾捷運系統聯合開發案，依《大眾捷運法》、《大眾捷運系統土地開發辦法》規定，允許陸資、港資及外資參與投資，「回顧2006年起台北市政府辦理開發案招商，不乏外國公司參與投標，但投審會及台北市政府對於C1/D1案，從未提及存在國家安全考慮」。

南海團隊也指出，C1/D1土地性質為特定專用區且比照第四種商業區辦理，建設性質亦只包括購物商場、辦公樓、旅館，全都並非可具備國家安全性質的建築物，亦非《要塞堡壘地帶法》具有國防安全之要塞堡壘。

因此，投審會指認C1/D1案「位處首都重要交通樞紐範圍」事涉國安疑慮，但遍查國內相關法規，包括《國家安全法》、《要塞堡壘地帶法》、《都市計畫法》、《大眾捷運法》、《鐵路法》等。

南海團隊認為，C1/D1案並不符合前述法規所涉及的國安相關構成要件，投審會的判斷顯然無法規依據亦違背實際情況。

其次，南海團隊強調，該案全無涉及投審會指稱的外國人投資條例第7條「僑外投資負面表列－禁止及限制僑外人投資業別項目」，且行政院制定及更新負面表列清單時，已參考相關法令及各主管機關意見，納入所有具國家安全敏感情形的投資業別，投審會應尊重且遵守行政院之安全認定。

南海團隊認為，「投審會擅自擴張外國人投資條例的授權內容，亦不尊重行政院及各事業主管機關的專業判斷，若投審會可僭越立法、擴張行政權限、無視各機關的專業分工，恐將造成市場封鎖及外資卻步的可能。」