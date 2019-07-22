台北雙子星／外資隊首打破沉默：台灣還是法治國家嗎？
台北雙子星(C1/D1案)聯開案峰迴路轉，台北市長柯文哲上周直言，雙子星是一個很不好的示範，今（22）日外資南海團隊首度打破沉默，認為投審會擅自擴張外國人投資條例的授權內容，不尊重行政院及各事業主管機關專業判斷，呼籲台北市政府應在合法合規條件下，保持南海馬頓團隊的其最優申請人資格。
投資金額高達600億元的台北雙子星聯開案，去年重新啟第6次標售，最終由港資南海發展與馬來西亞馬頓公司所組的外資團隊，於去年底成為最優申請人，未料在設立專案公司過程遭投審會卡關5個月，於6月28日因以涉及國家安全議題，駁回設立台灣南海發展公司案。
經過三周透過法律程序的爭取，南海馬頓團隊首度打破沉默，對於投審會駁回一案表示深感遺憾，亦無法認同，「決定採取必要的法律措施，向行政院提出訴願要求撤銷投審會駁回處分，以維護自身權益。」
南海團隊並直指，「請問柯市長：台北市民要損失百億嗎？」、「請問蘇院長：台灣還是法治國家嗎？」、「請問蔡總統，台灣還歡迎外資嗎？」
首先，南海團隊表示，C1/D1開發案為大眾捷運系統聯合開發案，依《大眾捷運法》、《大眾捷運系統土地開發辦法》規定，允許陸資、港資及外資參與投資，「回顧2006年起台北市政府辦理開發案招商，不乏外國公司參與投標，但投審會及台北市政府對於C1/D1案，從未提及存在國家安全考慮」。
南海團隊也指出，C1/D1土地性質為特定專用區且比照第四種商業區辦理，建設性質亦只包括購物商場、辦公樓、旅館，全都並非可具備國家安全性質的建築物，亦非《要塞堡壘地帶法》具有國防安全之要塞堡壘。
因此，投審會指認C1/D1案「位處首都重要交通樞紐範圍」事涉國安疑慮，但遍查國內相關法規，包括《國家安全法》、《要塞堡壘地帶法》、《都市計畫法》、《大眾捷運法》、《鐵路法》等。
南海團隊認為，C1/D1案並不符合前述法規所涉及的國安相關構成要件，投審會的判斷顯然無法規依據亦違背實際情況。
其次，南海團隊強調，該案全無涉及投審會指稱的外國人投資條例第7條「僑外投資負面表列－禁止及限制僑外人投資業別項目」，且行政院制定及更新負面表列清單時，已參考相關法令及各主管機關意見，納入所有具國家安全敏感情形的投資業別，投審會應尊重且遵守行政院之安全認定。
南海團隊認為，「投審會擅自擴張外國人投資條例的授權內容，亦不尊重行政院及各事業主管機關的專業判斷，若投審會可僭越立法、擴張行政權限、無視各機關的專業分工，恐將造成市場封鎖及外資卻步的可能。」
最後，南海馬頓團隊呼籲台北市政府，在相關爭訟程序未有定論前，應本於機關職權範圍之義務與依法行政原則，展延締約時程，避免最優申請人權益以及地主和全民利益遭致更重大且無法回復之侵害。
留言