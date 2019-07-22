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先機：新興市場下半年輪番降息機率大增

2019-07-22 10:14經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

美國本（7）月底是否降息議題熱議之際，部分國家已先開始降息。先機新興市場本地貨幣債券基金經理人戴瑞琪（DelphineArrighi）表示，現在市場環境仍舊非常有利於新興市場本地債券，若美國聯準會進一步的降息，更有助於新興市場的貨幣表現。

綜觀整體新興市場，市場期待已久的新興市場貨幣終於在6月份迎頭趕上，新興本地債指數在6月上漲近5%，使年初至今的報酬率升至9%，而新興美元債券也繼續穩步攀升，6月份及年初至今分別上漲3%和12%。

戴瑞琪說，新興市場第一季度GDP和最新的採購經理人指數顯示，由於出口和訂單下降，經濟成長明顯放緩，而中國大陸的經濟數據尚未出現顯著的止穩或出現明顯的反彈。目前今年的經濟成長率幾乎被全面下調，但這也強化了未來新興市場各國將進一步刺激經濟的預期。

戴瑞琪表示，今年印度和菲律賓已率先降息，並將可能進一步降息。此外，印尼及俄羅斯開始降息外、南非、馬來西亞和土耳其降息的可能性也很高。巴西可能會等待養老金改革完成，而墨西哥至少會等待聯準會的訊號，再開始寬鬆先前實施的緊縮政策。此外，韓國與日本日益緊張的關係，也為韓國降息打開了大門。

此外，南非的經濟成長放緩，意味著財政收入已落後，甚至在被迫救助國有企業之前已經如此，南非央行也很可能會在7月份的貨幣政策委員會會議上降息，如果不是在7月份，那麼下一次會議肯定會降息。南非債券價格的風險溢酬過低且並不合理，將等市場對其財政風險的重新定價後，再重新審視南非債券的價格合理性。

主要新興市場貨幣表現。資料來源：彭博
主要新興市場貨幣表現。資料來源：彭博
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