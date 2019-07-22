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貿易戰衝擊 我對陸投資上半年金額腰斬

2019-07-22 09:51經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

美中貿易戰火延燒，連帶影響台商赴陸投資意願。根據投審會最新統計，今年上半年核准我對中國大陸投資件數為282件，較去年同期減少10.76％；投資金額計20億7,893萬4,000美元，也較去年同期大幅減少51.01％。

根據統計，今年1-6月核准僑外投資件數為1,718件，較去年同期增加3.31％；投資金額計35億1,362萬美元，較去年同期增加16.99％。

投審會說明，上半年僑外投資金額增加原因，主要是今年4月核准日商株式會社日立製作所經由日立電梯股份有限公司，以7億6,036萬8,000美元取得永大機電工業股份有限公司股權，從事機械設備製造業等業務，以及5月核准澳商澳盛銀行集團股份有限公司以約5億1,206萬5,000美元，增加台北分公司營運資金等較大投資案所致。

此外，核准新南向國家來台投資件數為295件，較去年同期減少1.99％，投資金額計7億5,655萬6,000美元，則較去年同期暴增668.61％，其中澳大利亞、新加坡及印尼來台投資金額均較去年同期大幅成長。

陸資來台投資方面，核准投資件數為62件，較去年同期減少8.82％；投資金額4,747萬2,000美元，也較去年同期銳減65.48%。

投審會表示，金額減少原因主要是去年1月核准大陸商富士康工業互聯網股份有限公司透過新加坡商INGRASYS（SINGAPORE）PTE. LTD.，以約7,522萬美元受讓取得國內事業鴻佰科技股份有限公司、新加坡商鴻運科股份有限公司及台灣分公司股份等較大投資案所致。

從2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准投資件數為1,290件，投資金額22億3,526萬3,000美元。

至於對外投資，上半年核准對外投資件數為313件，年增10.99％；投資金額35億6,791萬9,000美元，則較去年同期減少26.46％。

新加坡投審會
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