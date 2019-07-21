微波解決水性PU應用痛點 乾燥時間大減三分之二

2019-07-21 05:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



近幾年，國際成衣品牌逐步全面禁止傳統溶劑使用，藉此達到紡織業供應鏈達到「有害化學品零排放」，因此開始有台灣代工廠以水性聚胺酯（PU）取代傳統溶劑，不過前者乾燥時間是後者的3倍，導致生產成本提升。前環保署顧問、前淡江大學副校長陳幹男首創微波加熱，讓水性PU的乾燥時間縮短到僅剩傳統溶劑的三分之一。

陳幹男剛榮獲環保署第一屆綠色化學應用及創新獎的個人獎，長期投身無溶劑型PU的應用研究，數10年來共獲得國內外超過20項發明專利，以微波解決水性PU應用痛點就是一項重要發明，他說，水性PU取代傳統溶劑的應用，其中最大問題在於時間，水性PU乾燥時間是傳統溶劑3倍，間接導致生產成本提高。

陳幹男說，微波的應用領域相當生活化，且已經進入人類社會80年，一般家庭的微波爐就是最常見的一種，且微波是選擇性加熱，只對水加熱，且會讓水分蒸發，因此引進微波技術，讓水性PU應用到紡織業產線時，可以縮短烘乾時間，更重要的是，以微波取代原有的烘箱，硬體成本低廉，只是加一段微波的照射，提升廠商使用的意願。