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針車公會新任理事長鄧江榮：中小企業要有團隊作戰能力

2019-07-20 15:24聯合報 記者林政忠╱即時報導

超過半世紀歷史的「台北市針車商業同業公會」昨晚舉行會員大會，由自動裁剪機大廠的台灣歐西瑪公司董事長鄧江榮回鍋當任第20屆理事長。鄧江榮表示，全球化浪潮下，中小企業已經不能再只是單打獨鬥，必須有團隊作戰的能力，具有跨國經驗的公會將協助會員進軍世界市場。

台灣歐西瑪公司成立於1971年，鄧江榮把父親當初一家機械公司轉型擴大到如今行銷海外50多國的跨國企業。為了創立自家的藍海市場，鎖定艱深高研發力的紡織製程生產設備，10多年前就打入中國市場，並致力於研發自動化生產設備，讓紡織業業者可以一系列用電腦技術讓生產自動化，從拉布機、檢針機、鬆布機、到裁剪機等的運用，不但縮減人力成本，亦可提升品質創造更高效益。

鄧江榮也預料未來隨著中國大陸經濟成長，人力、物資成本將隨之上漲，所以他提早布局東南亞地區，更強調跨國性售後服務，造就如今在大陸有5成以上的市占率，但他始終堅持根留台灣，將製程較簡易、單價較低的產品重心放在大陸，核心技術部分則根留台灣。

民進黨立委何志偉昨晚也出席會員大會，他到場致詞宣布利多。他說，規模上億元的經濟部中小企業處「小型企業創新研發（SBIR）計畫」協助中小企業充分運用政府研發補助資源，鼓勵從事技術、產品等研發與創新，來強化企業競爭優勢，並邁向全球布局與國際化經營，近日舉辦地方巡迴說明會，7月29日將在中國生產力中心台北承德訓練中心舉辦台北場說明會，研發聯盟補助最高可達新台幣2500萬元。

超過50年歷史的「台北市針車商業同業公會」昨晚舉行會員大會。圖/鄧江榮提供
超過50年歷史的「台北市針車商業同業公會」昨晚舉行會員大會。圖/鄧江榮提供
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「台北市針車商業同業公會」昨晚舉行會員大會，由台灣歐西瑪公司董事長鄧江榮（右）回...
「台北市針車商業同業公會」昨晚舉行會員大會，由台灣歐西瑪公司董事長鄧江榮（右）回鍋當任第20屆理事長。圖/鄧江榮提供
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「台北市針車商業同業公會」昨晚舉行會員大會，由台灣歐西瑪公司董事長鄧江榮（左3）...
「台北市針車商業同業公會」昨晚舉行會員大會，由台灣歐西瑪公司董事長鄧江榮（左3）回鍋當任第20屆理事長。圖/鄧江榮提供
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