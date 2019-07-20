針車公會新任理事長鄧江榮：中小企業要有團隊作戰能力

2019-07-20 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



超過半世紀歷史的「台北市針車商業同業公會」昨晚舉行會員大會，由自動裁剪機大廠的台灣歐西瑪公司董事長鄧江榮回鍋當任第20屆理事長。鄧江榮表示，全球化浪潮下，中小企業已經不能再只是單打獨鬥，必須有團隊作戰的能力，具有跨國經驗的公會將協助會員進軍世界市場。

台灣歐西瑪公司成立於1971年，鄧江榮把父親當初一家機械公司轉型擴大到如今行銷海外50多國的跨國企業。為了創立自家的藍海市場，鎖定艱深高研發力的紡織製程生產設備，10多年前就打入中國市場，並致力於研發自動化生產設備，讓紡織業業者可以一系列用電腦技術讓生產自動化，從拉布機、檢針機、鬆布機、到裁剪機等的運用，不但縮減人力成本，亦可提升品質創造更高效益。

鄧江榮也預料未來隨著中國大陸經濟成長，人力、物資成本將隨之上漲，所以他提早布局東南亞地區，更強調跨國性售後服務，造就如今在大陸有5成以上的市占率，但他始終堅持根留台灣，將製程較簡易、單價較低的產品重心放在大陸，核心技術部分則根留台灣。