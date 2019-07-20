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水淹高雄市！藍綠白這些人都幫韓國瑜說話

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下半年內需市場現利多？ 黃兆仁：將出現三項正面因素

2019-07-20 14:49經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

經濟成長率陷保2戰，在韓流效應下，南台灣可望撐起下半年的內需消費力嗎？商研院評估，若三箭齊發，是有希望的。而這三箭包括：美中貿易戰台商回流投資，以及第二箭選舉造勢讓庶民經濟更加熱絡，第三箭則是因為韓國瑜的參選，陸客來台觀光人數也可能會增加，特別是高雄是最大受益者。

商研院策略所所長黃兆仁指出，下半年台灣的內需市場會同步出現三項正面的因素，第一是美中貿易戰台商回流投資，投資金額可能達新台幣5,000億元，投資會帶動國內相關資材的需求，間接也會使相關商業服務業受益。若國際急單給台廠，也是拉動國內供應鏈的動能，需求拉大。

第二則是適逢總統大選季的開跑，各政黨候選人會在全國各地舉辦造勢嘉年華，吸引支持者及民眾參加，庶民經濟會更加熱絡，這就是典型的「以大型的活動帶動在地消費及擴大內需的最佳方案」，使得在地的餐飲、住宿、交通，伴手禮都可以受益。

第三則是陸客來台觀光的人數可能也會增加，特別是高雄是最大受益者。下半年，可能會有更多的陸客配合政策，或以看熱鬧的心情來高雄走一趟，一睹台灣選舉的熱度，行程會以高雄進、高雄出或它地出，如此高雄相關餐飲、住宿、交通及商圈也將同步受益。

陸客貿易戰
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