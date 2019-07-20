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台灣民生住宅電價全球第三低 台電推節電這招好妙

2019-07-20 12:31經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台灣民生住宅電價名列世界第三低，引導節電誘因較低，但夏季用電屢創新高，今年台電改從人的角度出發推廣節電，不僅以「省下幾度，就是我們的生活態度」為主題，今夏台電還出新招，妙搭奇異博士新電影《電流大戰》推廣節電。

台電今年以「我節電 我驕傲」訴求節電是生活態度，推出節電語錄引起網友討論，如今再推新招，搭上由「奇異博士」班尼狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）主演的電力主題電影「電流大戰」廣告，主打「男神放電 我節電」，包含台北西門町電視牆、全國5000家超商等都可看見，令人耳目一新。

台電表示，節電不只愛地球，也可以是令人感到驕傲的生活方式，除先前推出的節電態度語錄與短版KUSO廣告，如「你關燈的那根手指，看起來特別性感」、「與其各自浪費一盞燈，不如我們結婚？」、「關燈，才能升溫，約會最不需要的，就是電燈泡」等，引起網友討論分享，更被戲稱為「撩妹金句」外，如今台電再出新招，搭上由主演電視劇《新世紀福爾摩斯》與超級英雄電影《奇異博士》聞名的班尼狄克康柏拜區與新版蜘蛛人湯姆霍蘭德（Tom Holland）合演的電力主題電影「電流大戰」。

台電呼應該片集結男神呈現19世紀愛迪生與特斯拉為人類點亮光明世界的電流爭霸戰，在預告片尾以「男神放電 我節電」巧妙連結，現已在台北西門町、中山南西商圈電視牆與全國5000家7-11、全家超商等管道同步熱播，也讓網友直呼「很會」、「這樣也可以！」。

CATCHPLAY電影公司行銷副理張凱婷說，這部電影是首部以電流為故事題材的電影，規劃上映之際就想與台電合作，一開始還怕台電覺得搭電影「太跳tone」，沒想到台電出乎意料地活潑開放。

台電指出，推節電語錄與廣告合作是希望能與民眾日常生活有感連結，讓節電成為一種生活方式與態度，後續也將在台電FB官方粉絲專頁「電力粉絲團」舉辦電流大戰電影贈票活動，歡迎民眾拿票看男神電影，看好戲也一同節電。

台電推節電出妙招，搭上「奇異博士」班尼狄克康柏拜區主演的電力主題電影「電流大戰」...
台電推節電出妙招，搭上「奇異博士」班尼狄克康柏拜區主演的電力主題電影「電流大戰」廣告，主打「男神放電 我節電」，包含台北西門町電視牆、全國5000家超商等都可看見。 圖／台電提供
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