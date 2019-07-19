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受惠生產據點移轉到菲國 碩天上半年營收二位數成長

2019-07-19 19:14經濟日報 記者張義宮╱即時報導

不斷電系統（UPS）自有品牌大廠碩天（3617），上半年繳出營收有二位數高成長，主因受惠生產據點移轉到東南亞的菲律賓，避開美中貿易戰關稅障礙；法人預估，碩天善用生產據點轉換的利基，今年的營收超越去年可期。

碩天、旭隼是台灣UPS雙雄，前者以自有品牌為主力外銷美國市場，旭隼則以ODM出貨全球主要UPS品牌大廠，各有營運擅長的優勢。

1至6月碩天營收43.19億元，年增13.3%。碩天表示，以銷售的地區別來看，北美、歐洲及亞洲 (含俄羅斯)較去年同期都有兩位數以上的成長。其中，北美經銷跟零售上半年較去年同期幾乎是一樣的成長率；亞洲跟歐洲則經銷商通路的表現較搶眼。

碩天指出，因應美中貿易戰，去年已經完成南向布局。去年8月就已經到菲律賓簽約租下工廠，10月開始出貨北美市場。以合併營收來說，北美地區的佔比約達75%至80%，這裡面的90%都是由菲律賓生產出貨，換句話說，合併營收裡的67% 至72%都由菲律賓直接出貨，有效避開貿易戰的波及。

針對下半年展望，碩天表示，抱持審慎樂觀，持續往全年維持較去年業績增長兩位數的方向前進。以UPS大陸出口美國關稅25%，菲律賓是0%，由菲國外銷美國市場相對有利。

去年碩天營收83.33億元，稅後純益5.85億元，每股純益7.22元，配發5.3元現金股利。第1季營收19.71億元，稅後純益6,332萬元，年增10.6%，每股純益0.78元。

碩天以自有品牌拓展市場，為UPS、配電裝置、太陽能系統、逆變器、行動配件、電源管理軟體等研發生產公司，專注於自有品牌CyberPower經營和節能技術研發，產品應用遍及各種產業，是北美市場前三大UPS品牌。

營收UPS菲律賓
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