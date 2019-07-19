必應創造宣布 主標取得2020台北跨年晚會承辦權

2019-07-19 18:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



必應創造（6625）今（19）日宣布主標取得2020年的年度盛事台北跨年晚會承辦權，此為首此由非電視台單位取得主標，必應創造執行長周佑洋表示，取得承辦權對必應創造就是一種肯定，必應創造也會落實開創「跨界」新面貌的承諾，製作一場前所未見的台北市跨年晚會。

台北市政府以打造台北為「新年城」的概念作為活動主軸，自2004年以「台北最HIGH新年城」定名後，皆由電視台取得主標承辦，超視、中天、三立、華視，以及累積承接超過10年的TVBS電視台都曾是承辦單位，今年台北市政府在標案上首度採取製播分離的形式，期望將舞台節目內容的專業與轉播宣傳專業做優化分工，達到最高品質的跨年體驗。

必應創造以「跨界CROSSOVER」作為整體設計核心，將不同的元素相互碰撞出極具活力的火花，讓元素從相加當中，發揮相乘的力量，展現跨界最強悍的力道，除了舞台表演的內容大膽玩跨界外，同時也應用在周邊系列活動與社群行銷中，超越時間、區域、專業領域的界線，全新的開創與嘗試，獲得台北市政府信賴，首度以非電視台之姿取得「2020台北最HIGH新年城」承辦權。

必應創造今年轉播夥伴的華視副總劉俊麟有信心的表示，必應創造擁有極為豐富的演唱會專業經驗，對於晚會內容的設計勢必能有與電視台思維不同，也更能掌握活動現場的氣氛，讓整晚的演出節目不會只是一場拼盤式演唱的轉播節目，而是能讓來到現場的民眾有參與一場精彩表演的優越感，線上線下更能產生一脈相承的歡樂氛圍。

華視身為轉播與行銷合作夥伴，也為今年度的跨年投入相當質與量的宣傳資源，不只是讓國內民眾知道，也希望透過海外或是網路的國際宣傳，讓台北跨年成為旅客必遊的觀光盛典。

而如此高規格的跨年晚會，除市府標金800萬製作費之外，承辦單位須具備強大的招商統籌能力做贊助募資，必應創造跨年活動總統籌陳宜盈擁有15年以上大型活動招商經驗，擅長開發創新的資源與商務整合模式，「今年期望讓贊助商跟著晚會一起玩跨界，讓商業與表演娛樂能夠相乘出漂亮的火花，而不是生硬LOGO露出。」陳宜盈認為帶給觀眾精彩無冷場的節目，以及帶給贊助企業正面優質的宣傳效益，是招商團隊一致目標。