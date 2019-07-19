親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報
最後一波倒數中

案情重大 日警罕見提前公布京阿尼兇嫌青葉真司

印尼羽賽／76分鐘三局大戰 周天成逆轉晉男單4強

經濟部再通過美律等台商回流 累計93家投資額4,520億元

2019-07-19 17:19經濟日報 記者江睿智╱即時報導

經濟部投資台灣事務所今（19）日通過美律實業、正隆公司、康舒科技、某不具名光學設備龍頭大廠四家台商申請案，總計82億元投資，並帶來逾2,090個本國就業機會。

台商回台火熱，經濟部指出，截至目前已有93家台商通過審查，投資金額突破4,520億元，可帶動超過42,100個本國就業機會。

經濟部指出，美律實業為全球電聲產品龍頭，產品98%集中中國大陸生產，42%銷往美國，為降低貿易戰高關稅影響及配合客戶要求，考量台灣擁有高素質人力、穩定完善電力與基礎建設，決定投資逾22億元，在台中工業區建立電聲產品研發及實驗性工廠，將可帶來553個本國就業機會。

經濟部指出，專攻NIKE鞋盒、也是蘋果前2百大供應商唯一包裝材廠，台灣最大工業用紙及紙器龍頭正隆紙業，為因應美中貿易戰與中國禁廢令，持續整頓中國大陸產能，董事會決議斥資超過20億元在高雄燕巢興建新廠、增設生產設備、並招募35人，可就近服務既有及返台投資廠商的紙包裝材需求。

經濟部表示，隸屬金仁寶集團旗下康舒科技，為全球前十大電源供應器ODM/OEM研發及製造廠，近年亦積極佈局新能源應用。為了降低美中貿易戰風險及配合客戶要求，同時發展綠色新能源事業，計畫砸下25億元在台新增投資，以提高淡水總部廠區高階產品研發與產銷比重，可望帶來近1,300個本國就業機會。

此外，經濟部表示，某不具名光學設備龍頭大廠則為了分散貿易戰風險而加碼投資台灣，於中部地區投資逾10億元整建廠房添購機器設備，持續擴增高階產品產能，並招募數百位本國人才，將可整合上中下游廠商，擴大產業群聚效應，進而增進產值及技術提升。

經濟部貿易戰台商
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

中研院學者：中國經濟放緩是不可逆趨勢

2019-07-19 14:34

勞團要防災假 勞部：百業百態難一體適用

2019-07-19 14:27

南韓央行降息…台灣央行降不降？ 中研院這麼說

2019-07-19 12:02

世界不動產聯盟FIABCI拜會韓國瑜 與高雄建設技術交流

2019-07-19 11:36

勉強「保2」 中研院下修今年經濟成長至2.01％

2019-07-19 10:56

公發公司海外籌資 下探近十年來低點

2019-07-19 01:12

貿易戰衝擊 企業募資全面衰退

2019-07-19 01:12

資料科學家 躍今年最夯人才

2019-07-19 00:28

貿易戰衝擊 企業國內外募資雙降

2019-07-19 00:01

台灣社會快速「老化」 老年人口占比逼近15%

2019-07-18 23:27

KPMG：永續發展專家 竄紅

2019-07-18 23:27

因應台商回流 陳其邁：水、電、土地政府一定積極處理

2019-07-18 21:12

上半年我對陸出口減8.8％ 對美成長17.4％

2019-07-18 20:21

《農業保險法》拍板 陳其邁點出三大重點

2019-07-18 19:57

台灣實力美國認證 5G資安潛力高

2019-07-18 18:45

又是美中貿易戰惹的禍 企業募資全面衰退

2019-07-18 18:11

貿易戰助攻 工研院：台灣資安產值明年估550億

2019-07-18 15:14

外資降國巨目標價 這三大慘業要小心了

2019-07-18 13:46

首富郭台銘喊課富人稅「養小孩」 富人不挺

2019-07-18 08:37

「這裡錢不值錢 命也不值錢」台灣南漂博弈移工 百萬年薪背後血淚代價

2019-07-17 12:58
看更多

熱門文章

一個動作出錯 雲端發票迷路找不回

2019-07-18 19:15

空服員罷工取消兩千航班 長榮宣布明全面復飛

2019-07-19 10:02

全球智慧機出貨衰退 史上最慘

2019-07-19 00:13

郭台銘出國沉澱 粉專發文預告將會晤半導體人士

2019-07-18 20:01

養兵20年 一舉拿下iPhone防水殼訂單

2019-07-18 19:44

搶外幣高利定存 專家提醒3大陷阱

2019-07-19 14:10

長榮航空 2月18日飛進米蘭

2019-07-19 08:15

台企銀喊衝 全速搶都更版圖

2019-07-19 01:12

貿易戰衝擊 企業募資全面衰退

2019-07-19 01:12

台積衝刺5奈米 加碼資本支出

2019-07-19 00:13

外資股息匯出 台幣爆量

2019-07-18 23:54

資料科學家 躍今年最夯人才

2019-07-19 00:28

正瀚生技咖啡中心啓用 搶攻全球咖啡商機

2019-07-18 19:44

台灣社會快速「老化」 老年人口占比逼近15%

2019-07-18 23:27

好享退報名將截止 基富通祭申購全面0手續費空前優惠

2019-07-18 21:14

國銀導入AI 助攻營運

2019-07-19 01:12

高雄銀新總座 黃文修出線

2019-07-19 01:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top