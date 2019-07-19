經濟部再通過美律等台商回流 累計93家投資額4,520億元

2019-07-19 17:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部投資台灣事務所今（19）日通過美律實業、正隆公司、康舒科技、某不具名光學設備龍頭大廠四家台商申請案，總計82億元投資，並帶來逾2,090個本國就業機會。

台商回台火熱，經濟部指出，截至目前已有93家台商通過審查，投資金額突破4,520億元，可帶動超過42,100個本國就業機會。

經濟部指出，美律實業為全球電聲產品龍頭，產品98%集中中國大陸生產，42%銷往美國，為降低貿易戰高關稅影響及配合客戶要求，考量台灣擁有高素質人力、穩定完善電力與基礎建設，決定投資逾22億元，在台中工業區建立電聲產品研發及實驗性工廠，將可帶來553個本國就業機會。

經濟部指出，專攻NIKE鞋盒、也是蘋果前2百大供應商唯一包裝材廠，台灣最大工業用紙及紙器龍頭正隆紙業，為因應美中貿易戰與中國禁廢令，持續整頓中國大陸產能，董事會決議斥資超過20億元在高雄燕巢興建新廠、增設生產設備、並招募35人，可就近服務既有及返台投資廠商的紙包裝材需求。

經濟部表示，隸屬金仁寶集團旗下康舒科技，為全球前十大電源供應器ODM/OEM研發及製造廠，近年亦積極佈局新能源應用。為了降低美中貿易戰風險及配合客戶要求，同時發展綠色新能源事業，計畫砸下25億元在台新增投資，以提高淡水總部廠區高階產品研發與產銷比重，可望帶來近1,300個本國就業機會。

此外，經濟部表示，某不具名光學設備龍頭大廠則為了分散貿易戰風險而加碼投資台灣，於中部地區投資逾10億元整建廠房添購機器設備，持續擴增高階產品產能，並招募數百位本國人才，將可整合上中下游廠商，擴大產業群聚效應，進而增進產值及技術提升。