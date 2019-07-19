台商回流再添4案 累計投資金額突破4,520億元

2019-07-19 16:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



經濟部投資台灣事務所今（19）日核准4家台商回台，核准美律實業、正隆公司、康舒科技、某不具名光學設備龍頭大廠4家台商申請案，合計投資金額超過82億元，約可創造逾2,090個本國就業機會；目前已有93家台商通過審查，累計投資金額突破4,520億元，可帶動超過42,100個本國就業機會。

經濟部指出，全球電聲產品龍頭美律實業為國際品牌大廠重要供應商之一，產品98%集中中國大陸生產，42%銷往美國，為降低貿易戰高關稅影響及配合客戶要求，考量台灣擁有高素質人力、穩定完善電力與基礎建設，決定投資逾22億元，在台中工業區建立電聲產品研發及實驗性工廠，做為全球化工廠佈局前哨站，將可帶來553個本國就業機會。

台灣最大工業用紙及紙器龍頭正隆紙業，為因應美中貿易戰與中國禁廢令，持續整頓中國大陸產能，擴大台灣投資力度與深度，落實本土化營運，董事會決議斥資超過20億元在高雄燕巢興建新廠、增設生產設備、並招募35人，可就近服務既有及返台投資廠商的紙包裝材需求，將可強化紙業供應鏈與提升國際競爭力。

康舒科技隸屬金仁寶集團旗下，為全球前十大電源供應器ODM／OEM研發及製造廠，為了降低美中貿易戰風險及配合客戶要求，同時發展綠色新能源事業，計畫砸下25億元在臺新增投資，以提高淡水總部廠區高階產品研發與產銷比重，鞏固全球競爭優勢，可望帶來近1,300個本國就業機會。

至於某不具名光學設備龍頭大廠，則為了分散貿易戰風險而加碼投資台灣，於中部地區投資逾10億元整建廠房添購機器設備，持續擴增高階產品產能，並招募數百位本國人才，將可整合上中下游廠商，擴大產業群聚效應，進而增進產值及技術提升。