推廣家族信託 信託公會赴台中開講

2019-07-19 15:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



為擴大推廣家族信託業務，信託公會今(19)日赴台中，舉辦「我國辦理家族信託模式建議與國際案例分享說明會」，邀集大台中企業廠商、信託業者、會計師及律師等共同參與，向各界專家說明台資企業如何面對傳承接班永續經營的新課題。

信託公會理事長雷仲達表示，長年在海外努力的台商，憑拼勁與實力為台灣創出傲人的經濟實績與成果，不過大環境丕變，國際反避稅措施一波接一波、中美貿易大戰方興未艾、今年7月3日三讀通過《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，使得台資企業有重新調整全球資金布局與生產重心的機會，企業主更應思考企業如何永續經營，讓家族企業長長久久。

雷仲達表示，信託業看到國內家族企業面臨的挑戰和需要，針對企業接班永續經營的議題，信託公會參考美日新加坡等先進國家模式，結合現行法制，設計出適合台灣法制運作的家族信託架構。

信託公會秘書長呂蕙容表示，所謂家族信託，是以家庭財富的管理、傳承和保護為目的所設立的信託，使家族企業實現有效、平穩的家族股權轉移和管理，解決財產跨代傳承問題。

信託公會建議的架構特色，是以閉鎖性股份有限公司做為家族信託的委託人及受益人，達到掌控企業經營權並管理家族企業所屬公司的目的。

為推廣家族信託觀念，信託公會特別請來家族信託規劃專家赴台中開講，台中市會計師公會、律師公會、以及對家族信託有興趣的台中工商企業界不畏風雨，踴躍報名參加，現場互動熱絡。

會計師林宜賢強調，台商以往常見的境外信託投資架構，在近年國際反避稅規範陸續實施，資訊揭露義務增加與租稅規劃空間限縮的雙重衝擊下，建議客戶應考慮以成立境內信託為主。而選擇在國內辦理家族信託的客戶，也應該避開過去常見的錯誤，包括過度重視信託利益不被課稅、忽視信託真正目的應為資產配置與保全等。

長期推廣家族信託觀念的會計師黃鴻隆，以實際案例說明，家族企業要建構企業治理與決策機制，具體要完成的工作包括起草家族憲章、閉鎖公司章程、家族治理會議的運作等，其中最重要的核心，就是需要形塑出家族的「家風」，做為代代相傳、世代上下共同認可的價值。由家族全體成員共同維護並遵守這樣的傳承核心，利用家族信託制度自然就能確保企業永續經營。

呂蕙容表示，這次的研討會除了可以配合境外資金匯回管理運用及課稅條例立法通過的時機，企業可以整合境內外資金做好家族傳承規劃外，還有一個特色，就是研討會的參加者，匯集了企業家、會計師、律師及信託業者，這是組成家族信託最核心的參與者，透過這次的研討會交流，讓他們彼此認識、交流，促成合作的機會。