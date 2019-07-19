投資持續轉強 GDP驚險保2！中研院下修經濟成長至2.01%

2019-07-19 13:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



中研院經濟所今（19）日公布最新經濟預測，將2019年經濟成長率（GDP）大幅下修0.44個百分點至2.01%，驚險保2，為目前國內機構的最低預測值。中研院表示，各國關稅壁壘高築，全球外貿動能承壓，不過，國內半導體廠商積極擴增產能，顯示投資動能持續轉強，民間投資成長率可望達4.6%。

中研院表示，美中貿易戰衝擊全球，經濟前景蒙受逆風盤踞，海外需求降溫伴隨國內消費疲軟，第1季實質GDP年增率僅1.71%，成長幅度明顯減緩。

不過民間投資部分相對亮眼，受惠國內半導體廠商積極擴增生產設備，第1季實質民間投資年增率達6.5%，其中，製造業固定資產投資回升29.8%。隨著台商回流積極擴廠與半導體產業精進製程，今年上半年以美元計價的資本設備進口年成長已達15.8%，顯示投資動能持續轉強。

目前企業陸續調整產線因應貿易戰局，中研院預估，今年實質民間投資年成長率可望達4.6%，加上政府及國公營事業投資仍持續進行，估2019年總實質固定資本形成年增率為5.5%。

民間消費力道不如預期，受到全球經濟前景不佳，使國人對汽機車與資通訊家電等耐久性財貨之購買趨於保守，民間消費第1季實質年增率僅為1.32%，成長力道明顯下降。外貿及生產活動縮減，也使批發業銷售明顯下滑，抵銷零售及餐飲之部分增幅，影響前 五月累計的批發、零售及餐飲業營業總額，較去年同期轉為年減1.4%，消費力道因此減少。

不過，近期6月消費者信心指數（CCI）回升，以及政府推出激勵消費措施與廠商增加調薪意願下，有助提振下半年消費成長。考量物價因素後，估計 2019 年全年實質民間消費成長率為1.9%。

對外貿易部分，近期美中貿易摩擦升級加以電子產品需求疲弱，出口動能將持續降溫，儘管6月出口因貿易戰之轉單效應暫時止跌回穩，但增幅有限。不過，中研院也指出，廠商提高在台之產能比重，以及 5G 通訊與人工智慧等新興商機之擴增，可望抵銷部分負面衝擊。

展望未來，IMF與世界銀行近期再度調降全球經濟及貿易增長預測，顯示成長動能不如預期。隨著美中貿易爭端未定，製造業及貿易活動降溫，全球投資亦在減速，持續影響企業投資信心及民間消費意願。

中研院分析，全球保護主義高漲，新地緣政治風險醞釀，國際金融市場脆弱性也不斷提高，加深全球經濟的不確定性，顯示國際情勢動向不明的情況下，全球經濟成長動能仍舊脆弱。儘管中美重啟貿易談判，聯準會也傾向採取降息政策作為因應，但外貿環境形勢依舊嚴峻。

我國則隨著政府釋出投資誘因使台商回流積極，以及推動財政刺激措施與稅改方案，加以貿易戰轉單效應趨勢明顯，有助減緩內需與外貿之衝擊，維繫下半年台灣經濟成長。

不過，近期製造業PMI指數持續緊縮，景氣仍顯疲態，顯露企業投資將戒慎小心。

另外，政府在商業投資之推進、前瞻計畫與離岸風電等建設之落實，以及台商資金引導回流至實質投資之成效，也應持續注入關心。