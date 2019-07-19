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清真商機熱！許添財：智庫外交助台商布局更深更廣

2019-07-19 12:12經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

清真熱，全球瘋搶穆斯林商機。商研院董事長許添財今（19）日提出警訊表示，關於清真市場的經營，不應只是生產東西、賣東西而已，畢竟那只是單向且短暫的，長期下來東協各國也都會很反彈，台商在布局清真市場時，宜扮演帶技術及帶新模式前進新市場的關鍵角色，並針對深入各個國家市調後的研究成果因地制宜來協助業者們深耕各國市場。

商研院舉行「台馬印清真產業發展與交流論壇」，許添財於會中提出上述政策建言。許添財並進一步指出，目前台商對於清真市場的投資金額成長比貿易金額還快還多，這是因為擘劃長遠，至少要三年後才能見到回收。

許添財表示，台灣的強項在技術、資本，以及商業貿易的經驗和能力，若要做更深更廣的市場布局，絕不是一蹴可及就可以看到成效，台商千萬不要用傳統貿易觀念，去看待清真市場。

商研院指出，東南亞國協（東協）是全球第六大經濟體，根據統計，2015年時穆斯林人數已18億，佔全球人口24.6%，其中印尼、馬來西亞的穆斯林人口為最多，未來更預期2030年穆斯林人數將達22億，相關清真商品與服務的需求越來越高，廣大的Halal（清真）市場也吸引越來越多企業的重視。

許添財也說，雖然台灣穆斯林人口只佔0.3%，但宗教文化多元自由，是對穆斯林極其友善的國家，台灣業者前進清真市場確實有諸多優勢。

許添財也進一步分享，商研院近年也透過多次出訪與東協各國陸續建立起「智庫外交」的溝通平台管道，未來也會持續交流東南亞各國的消費市場現況，讓雙方針對貿易上遇到的痛點直接溝通解決之道，並進一步協助業者研發出落地性更高的新產品，在導入商品時更容易能被市場所接受。

穆斯林許添財東南亞
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