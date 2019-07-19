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中經院預測今年GDP陷保2戰 中研院：經濟景氣風中飄盪

2019-07-19 12:06經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

美中貿易紛爭效應逐漸浮現，全球經濟放緩趨勢愈加明顯，關稅壁壘導致外貿動能承受極大壓力，中研院經濟研究所今日大幅下修今年經濟成長率2.01%，較去年底預測2.45%大減0.44個百分點，是目前各機構預測值最低，也與前日中經院預測2.06%接近，都處於保2邊緣，印證今年台灣經濟保2出現嚴峻挑戰，中研院指「今年的經濟景氣是風中飄盪」。

中研院經濟研究所去年年底公布下一年度經濟預測，去年底預測今年為2.45%，也指出今年經濟是「成長動能逆轉」、「急轉直下」。

今日公布最新預測一口氣下調到2.01%，原因是美中貿易紛爭效應已經造成全球製造業產出與國際易量銳減，我國外銷訂單、出口及工業生產等數據表現都受到抑制，在海外需求降溫伴隨國內消費疲軟下，今年第1季實質GDP年增率僅達1.71%，成長幅度明顯減緩。

中研究經濟所研究員周雨田表示，全球經濟遭逆風吹襲，成長前景嚴峻，美中貿易戰火接連，地緣政治風險升溫，全球經濟減速明顯，中國經濟持續放緩，歐洲日本成長低迷，新興市場動能受限。

由於關稅壁壘分明，國際貨幣基金（IMF）預測世界總產出變動率為3.3%，較1月預測下調，可見經濟放緩是全面性，從已開發國家日本歐美都下調，比較大變動是全球貿易量，1月預估4.0%大幅下調到3.4%，可見美中貿易戰，美國也對其他對手國提出威脅將以關稅報復，貿易量影響非常大。。

比較讓人振奮的是民間投資指標成長明顯，第1季實質民間投資年增率達到6.45%，其中製造業固定資投資回升達29.8%，隨著台商回流積極擴廠與半導體產業精進製程，今年上半年資本設備進口年成長已達15.8%，今年實質民間投資年成長率可達到4.61%，加上政府及國公營事業投資持續進行，今年總實質固定資本形成年增率為5.50%。

周雨田表示，台灣總體經濟外需很不理想，但消費大致維持一定水準，投資成長是比較好，政府的財政政策及公共建設大力推動也是正面因素，當外需弱時，政府可以做的事就是擴大政府投資；且美中貿易戰會有轉單效及台商回流，資金回流台灣，可以在金融市場及股市，希望比較多放在實質長期投資。

展望未來，中研院經濟所認為，未來風險最大不確定因素仍是美中貿易戰，台灣處於兩大強權中間，全經貿易秩序重整，美中加徵關稅已影響全球供應鏈布局，供應鏈產生改變，台灣半導體如何面對產業結構調整與應對也是重要議題。

貿易戰中研院GDP經濟成長率
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