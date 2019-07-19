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櫃哥櫃姐籲防災假應儘速立法 勞動部：各界意見仍分歧

2019-07-19 11:53經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

時值進入颱風旺季，今（19）日上午台灣專櫃暨銷售人員產業工會等團體前往勞動部陳抗，要求勞動部不要再裝傻，「防災假」應儘速立法，讓立法院於最後會期展開協商，並儘速完成二、三讀程序，確實保障人民性命安全。但，勞動部表示，百業百態很難一體適用，且目前各界對於「防災假」意見仍分歧，尚待凝聚社會共識。

本身也是櫃哥的專櫃暨銷售人員理事陳涵指出，他曾在颱風天於站牌前等公車準備上班時親眼看見一顆路樹在他眼前倒塌，當時真的是既驚恐又心酸。

此外，陳涵並進一步指出，工會曾於2015、2016年發布調查結果，在這二年共四個強颱侵台期間，百貨專櫃人員每次均有70%以上的櫃哥櫃姐，被要求於風災時出勤，且無交通津貼或雙倍薪資的情形占78%。

台灣青年勞工九五聯盟哩是陳曉雯也指出，2008年薔蜜颱風來襲時，台中一位在全家便利商店工作的19歲同學，在凌晨下班騎車返家途中，遭強風吹落的電纜線勾勒頸部身亡。

另，台北市產業總工會、台大醫院企業工會、婦女新知基金會等工會團體，今日上午也到場聲援，呼籲勞動部應配合立院協商，勿再推托，阻擋「防災假」立法，並應儘速完成二、三讀程序立法，切勿拖延至2020總統立委選舉之後。

對此，勞動部 勞動條件及就業平等司專門委員王雅芬回應表示，有關勞工團體所提防災假立法的訴求，勞動部針對此一議題已開會研商，但各方意見多元。

因各行業性質及民生服務需求不同，例如醫療院所、社福機構、水電瓦斯、公共交通等，無法立即或一體停工，如立法以「放假」的概念，強制規定颱風來襲時即全面停止勞工出勤，實務運作上勢必發生問題，必須審慎考量。

王雅芬進一步指出，颱風來襲屬於天然災害之一，天然災害發生時，勞工是否出勤，應以人身安全為首要考量。且勞動部已訂頒「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，對於颱風停班日的勞工出勤管理為明確規範。

事業單位如因營運性質仍需要勞工從事工作，應依據《職業安全衛生法》相關規定，在合理可行範圍內，採取必要的預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害。

王雅芬提醒，颱風停班當日勞工若未能出勤者，雇主不得要求勞工須請假、補班或扣發全勤奬金。事業單位或雇主若未參照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」辦理，以致違反勞動基準法的工資、工時等相關規定，則可依《勞動基準法》處以新台幣2萬~100萬元罰鍰。

勞動部颱風全家便利商店
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