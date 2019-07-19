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世界不動產聯盟FIABCI拜會韓國瑜 與高雄建設技術交流

2019-07-19 11:36聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市長韓國瑜雖說今後如親自回應要以市政為主，國政採書面回應，但在面對外界拜會時，仍難免有團體仍恭喜他有機會成為國家領導人。像今天上午高雄市長韓國瑜雖說今後如親自回應要以市政為主，國政採書面回應，但在對外界拜會時，仍有團體仍恭喜他有機會成為國家領導人，韓國瑜僅以微笑以對。

今天上午世界不動產聯盟會長會長Mr.Moussa率秘書長Mr. Arakelyan與聯盟11位成員及家屬15名外賓，拜會高雄市長韓國瑜，與韓市長進行城市建築技術交流與探討未來合作行銷高雄的可能性。

韓國瑜表示，歡迎世界不動產聯盟成員到高雄來，感謝高雄市建築經營協會與世界不動產聯盟臺灣分會促成這次國際性的交流，希望所有外賓對高雄留下深刻印象，歡迎大家來投資高雄，為高雄城市的環境注入新的氣象，讓高雄的城市競爭力更顯卓越。

世界不動產聯盟1951年在法國巴黎創立，是聯合國認可的國際性組織，現有超過2萬多名會員，分布在全世界48個國家，在全球共有49個分會，成員遍布70個國家，與100多個不動產專業團體的國際性組織，組織成員包括建築師、學術界、不動產仲介、開發商、投資商、律師等。

這次拜訪成員來自法國、美國、印度、菲律賓、印尼及泰國等地，聯盟主辦的「全球卓越建設獎」，需為國內參與國家卓越建設獎評選後優秀案件，才可與世界的建築作品競爭，因此，獲獎作品的整體評比符合國際潮流且出類拔萃。

高雄市政府從2006年起至今，在國家卓越建設獎獲得185個獎項、在全球卓越建設獎獲得8個獎，獲獎不單只是對建設的獎勵，而是證明建設符合世界潮流並與國際接軌，藉此創造都會新風貌，提高人民居住環境與城市競爭力。

今天上午世界不動產聯盟會長會長Mr.Moussa（左）與聯盟11位成員及家屬15...
今天上午世界不動產聯盟會長會長Mr.Moussa（左）與聯盟11位成員及家屬15名外賓拜會高雄市長韓國瑜，與韓市長進行城市建築技術交流與探討未來合作行銷高雄的可能性。記者謝梅芬／攝影
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韓國瑜法國
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