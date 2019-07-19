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和大嘉義廠加持 即將成為百億元營收俱樂部一員

2019-07-19 11:21經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）為因應及滿足2021年後電動車客戶訂單產能需求，今（19）日正式啟動嘉義三廠新建廠房及員工宿舍新建工程之動土典禮。

在電動車需求快速增溫下，和大工業快速擴增新廠，總計在嘉義的新廠投資金額將突破百億元。在嘉義二廠完工之後，將挹注和大年營收40億元，使和大2020年營收即可達到百億元規模，再加上三廠的40億元，2021年將再大幅擴增。

和大此次投資金額超過40億元，規劃10條智能產線，供應包含來自美國F客戶、歐洲B客戶與J客戶，韓國L客戶的電動車傳統系統零件採購訂單，持續加碼投資嘉義，預期可創造再超過300人的工作機會。

和大工業董事長沈國榮表示，和大除了現有的台中大里與中科廠區外，嘉義一廠8條線已全數導入量產，二廠廠區陸績再建置6條智能產線，將從今年第4季起至2020年第2季導入量產，總計可達14條產線規模，屆時預估可創造年產40億元的產能規模，為和大工業奠定邁向營收百億俱樂部的最大製造基地。

沈國榮表示，三廠完成後將可增加40億元營收，陸續並將展開五廠、六廠的投資，預估會在今年年底到明年年初動土，由於未來在嘉義的產能規模相當大，將可再創造百億元的營收，並計畫在台中之外，在嘉義設立和大的第二總部。

和大新廠更因新廠嘉義新廠將全面架設自動化AI智能產線，以高精度與高效率研發創造維持競争優勢，以期能順利於2021年投產滿足新舊容戶需求。

和大多年積極深耕台灣投資，目前在台灣之營運製造基地包含大里、中科及嘉義三大廠區，其中嘉義一廠目前已完成8條智能自動化產線架設投產，主要供應美國B客戶及電動車T客戶汽車齒輪及傳動軸訂單需求。

和大新廠動工，和大工業董事長沈國榮（右）宣示將在嘉義設第二總部。記者邱馨儀／攝影
和大新廠動工，和大工業董事長沈國榮（右）宣示將在嘉義設第二總部。記者邱馨儀／攝影
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