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勉強「保2」 中研院下修今年經濟成長至2.01％

2019-07-19 10:56經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

中央研究院經濟所最新經濟預測，將2019年經濟成長率（GDP）大幅下修至2.01...
中央研究院經濟所最新經濟預測，將2019年經濟成長率（GDP）大幅下修至2.01%。聯合報系資料照
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中央研究院經濟所今（19）日發布最新經濟預測，由於全球經濟前景仍因關稅壁壘高築蒙受逆風盤踞，使台灣外貿動能承壓，因此將台灣今年全年的實質經濟成長率由原預估的2.45%調降為2.01%。

中研院經濟所去年底指出，受到中美貿易衝突升溫、美國減稅政策效應遞減，加上全球金融情勢轉趨緊縮，預測今年經濟成長率為2.45%，但今年上半年隨著中美貿易衝突不斷，全球經濟同步放緩，對於我國經濟的成長動能已成逆轉。

中研院指出，在海外需求降溫伴隨著國內消費疲軟下，台灣第1季實質GDP年成長率僅達1.71%，成長幅度明顯放緩。由於全球貿易因美中談判陷入僵局而持續萎縮，引發經濟前景衰退的擔憂日益增高；國際金融市場亦因外部環境的不確定性增添波動，削弱企業投資信心與民間消費意願，本次下修今年經濟成長率預測至2.01%。

中研院分析，民間消費第1季實質年增率僅為1.32%，成長力道明顯下降，主因受到全球經濟前景

不佳，使國人對汽機車與資通訊家電等耐久性財貨之購買趨於保守，但近期消費者信心指數（CCI）回升，以及政府推出激勵消費措施與廠商增加調薪意願下，有助提振下半年消費成長。考量物價因素後，估計全年實質民間消費成長率為 1.93%。

隨著台商回流積極擴廠與半導體產業精進製程，今年上半年以美元計價的資本設備進口年增 15.8%，顯示投資動能持續轉強。

目前企業陸續調整產線因應貿易戰局，2019年實質民間投資年成長率可望達到4.61%，加上政府及國公營事業投資仍持續進行，預估全年總實質固定資本形成年增率為5.50%。

對外貿易部分，近期美中貿易摩擦升級，加上電子產品需求疲弱，出口動能將持續降溫，但廠商提高在台產能比重，以及5G通訊與人工智慧等新興商機擴增，可望抵銷部分負面衝擊。

因此，併計物價因素後，中研院預期全年實質商品及服務的輸出與輸入成長率分別為2.23%與2.22%。

中研院經濟成長率GDP
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