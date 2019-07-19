降息可能性增、消費主導成長 A股拉回布局首重內需

2019-07-19 07:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



美國總統川普在7月16日表示，美中貿易協商要達成協議還有很長的路要走，重申如有必要，會對另外3,250億美元的中國商品課徵關稅，讓市場擔憂美中貿易是否會重啟關稅戰，連帶影響中國股市近期走勢疲弱。國泰A50正2ETF經理人游日傑表示，預期下半年A股走勢仍將呈現藍籌股表現較優的分化情況，A股流通市值前50大公司是下半年可留意布局標的。

游日傑表示，大陸在7月下旬將召開的政治局會議，則是觀察政策是否進一步發力的重要機會。國內第一檔100%連動A50正向2倍報酬的ETF商品-「國泰A50正2」（00655L），聚焦A股流通市值前50大的公司，是下半年投資A股可留意布局標的。

在消息面轉為清淡下，本周以來的A股窄幅整理。本周中國官方公布多項經濟數據，其中，第2季度國內生產總值（GDP）年增率下降至6.2%，創下近30年來最慢增速，其中，消費貢獻仍為主導力量，主要受到美中貿易戰影響明顯下滑。

上半年中國大陸對美國進出口的貿易表現雙雙衰退，顯見經濟下行風險增加。中國官方貨幣政策仍採取寬鬆，再加上減稅降費的利多政策仍持續落實，支撐大陸經濟平穩運行，預期下半年仍有可能推出更多的經濟提振方案，第3季經濟成長可望觸底回升。

游日傑表示，儘管中國大陸GDP增速在放緩，但回顧世界主要經濟體，皆歷經相關過程，而大陸在經濟結構轉型過程中，「消費」已逐步取代「投資」，成為推動經濟的最重要支柱，其中所衍生出的商機，為投資人布局時可鎖定的長期機會。

游日傑補充，指標型陸股如貴州茅台、美的集團、格力電器等，隨大陸富裕家庭數增加，銷售成績持續亮眼；而日前發改委指出，上半年已批可固定資產投資金額逾人民幣4,000億元，亦有利基建、交通行業。

南韓受到美中貿易戰的衝擊，又面臨日本出口限制，雙重壓力下，南韓央行意外降息1碼。在全球央行迎來降息潮，以及美國降息預期升溫的背景下，大陸跟進採取降息降準的可能性將大幅提高，可為大陸股市可望迎來利多。