上半年我對陸出口減8.8％ 對美成長17.4％

2019-07-18 20:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（18）日指出，今年上半年我國對中國大陸（含香港）出口值為612億美元，年減8.8％，進口增2.9％。出、進口相抵之下，貿易出超336億美元，較上年同期減少67億美元。主要受到美中貿易衝突，全球經濟成長減緩，加上訂單移轉效應，與部分廠商調升在台產能配置等交互影響所致。

主計總處國情統計通報指出，我國對中國大陸（含香港）出口總值占整體出口值近四成。據財政部海關出進口統計，今年上半年612億美元，較上年同期減少8.8％；進口總值則占整體進口兩成，累計1至6月的進口值為276億美元，年增率為2.9％。

觀察今年上半年我國對中國大陸（含香港）出口主要貨品中，除了占比近一成的9「資通與視聽產品」較上年同期增加4.8％外，其餘全數呈現年減。

值得注意的是，雖然占比高達47.6％的「電子零組件產品」年減4.5％，其餘類別多數達到雙位數的跌幅，尤其「機械」、「塑、橡膠及其製品」和「化學品」，分別年減13.6%、16.4%、19.6%。

進口主要貨品中，以電子零組件及資通與視聽產品為主，二者合占逾四成，與去年同期相較，增幅都超過一成。其餘項目的年增減幅度相較不一，其中，「基本金屬及其製品」的進口減幅高達19.1％，但「電機產品」年增13.5％最大。

不過，台灣對美國之商品出口成長率於今年上半年達17.4％，創歷年同期新高，渣打銀行高級經濟分析師符銘財表示，雖然台灣對陸出口大減，台灣本波的出口跌幅和2008年和2015年時不太一樣，當時是全數衰退，這次雖然對陸出口大減，但對美國是成長的。