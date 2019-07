台灣實力美國認證 5G資安潛力高

2019-07-18 記者呂翔禾╱台北報導



「台灣為硬體生產大國,配合軟體、服務的建置,可以有很好的5G資安發展。」18日的工研院研討會上,工研院產科國際所研究經理徐富桂表示,台灣是少數獲得美國認證ICT(資訊及通訊科技)產品的國家,在硬體有優勢下,加上軟硬體整合服務的建立,台灣便可在5G資安上有很好發展契機。

強大硬體實力為基礎

徐富桂提到,台灣是全球ICT的主要生產基地,還是少數產品獲得美國認證,可以使用在政府部門的國家,因此在硬體上台灣已具有優勢,接下來要便是發展資安的產業鏈。軟體方面,廠商可投入韌體全生命週期的技術,加強保護5G環境下,物聯網設備生產的仿冒問題。

他分析,台灣已有廠商投入PUF技術,可利用晶片因製程產生的不同物理性質,進行產品的「數位指紋」設定,此技術由於難複製、無法進行逆向工程,可以做為很好的保護措施。另外,安全信賴平台模組(TPM)的應用則可協助顧客保護資料安全,還可以支援資多種資安服務。

資安制度、技術全面應用

工研院電信技術中心副執行長林炫佑指出,5G產業蓬勃發展下,以終端設備為例,需要建立完善資安等級制度,並與不同產業(工業控制、金融等)明定資安檢測範圍;在服務方面,可參考國外的高標準,針對國內服務平台運作制定5G安全指引,讓業者受法律保障。

「從軟、硬體,終端機到服務,所有的領域都需要建立相關資安機制。」

林炫佑提到,雖然外界常說5G將是各產業垂直應用在產業鏈,但他認為到時候發展5G是生活中所有方面都會完全被5G環境包圍,因此層級不只是垂直整合,而是所有產業、不同地方都會是5G應用的範圍。

產科國際所產業分析師葉逸萱分析,在5G即將來臨的時代,台灣可以結合硬體優勢與區塊鏈技術軟實力,在支付安全上可以結合多重辨識身分技術(聲紋、指紋等)與加密技術,提高服務安全性;在行動支付相關產業則可結合消費者支付行為大數據分析,進行交易風險評估,避免顧客資金損失。

