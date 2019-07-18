台灣實力美國認證 5G資安潛力高

2019-07-18 18:45 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



5G浪潮襲捲，不分產業、由上至下都會應用5G，工研院建議台灣廠商應用本身硬體優勢，結合多方位服務與制度，讓台灣5G蓬勃發展。（Photo by geralt on Pixabay under C.C License） 分享 facebook 「台灣為硬體生產大國，配合軟體、服務的建置，可以有很好的5G資安發展。」18日的工研院研討會上，工研院產科國際所研究經理徐富桂表示，台灣是少數獲得美國認證ICT（資訊及通訊科技）產品的國家，在硬體有優勢下，加上軟硬體整合服務的建立，台灣便可在5G資安上有很好發展契機。

強大硬體實力為基礎

徐富桂提到，台灣是全球ICT的主要生產基地，還是少數產品獲得美國認證，可以使用在政府部門的國家，因此在硬體上台灣已具有優勢，接下來要便是發展資安的產業鏈。軟體方面，廠商可投入韌體全生命週期的技術，加強保護5G環境下，物聯網設備生產的仿冒問題。

他分析，台灣已有廠商投入PUF技術，可利用晶片因製程產生的不同物理性質，進行產品的「數位指紋」設定，此技術由於難複製、無法進行逆向工程，可以做為很好的保護措施。另外，安全信賴平台模組（TPM）的應用則可協助顧客保護資料安全，還可以支援資多種資安服務。

資安制度、技術全面應用

工研院電信技術中心副執行長林炫佑指出，5G產業蓬勃發展下，以終端設備為例，需要建立完善資安等級制度，並與不同產業（工業控制、金融等）明定資安檢測範圍；在服務方面，可參考國外的高標準，針對國內服務平台運作制定5G安全指引，讓業者受法律保障。

「從軟、硬體，終端機到服務，所有的領域都需要建立相關資安機制。」

林炫佑提到，雖然外界常說5G將是各產業垂直應用在產業鏈，但他認為到時候發展5G是生活中所有方面都會完全被5G環境包圍，因此層級不只是垂直整合，而是所有產業、不同地方都會是5G應用的範圍。

產科國際所產業分析師葉逸萱分析，在5G即將來臨的時代，台灣可以結合硬體優勢與區塊鏈技術軟實力，在支付安全上可以結合多重辨識身分技術（聲紋、指紋等）與加密技術，提高服務安全性；在行動支付相關產業則可結合消費者支付行為大數據分析，進行交易風險評估，避免顧客資金損失。

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