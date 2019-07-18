逼北市府吞下8億元經費？國發會回應了

2019-07-18 18:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台北市長柯文哲近日砲火四射，並對綠營政治人物屢屢撂下狠話。據傳柯文哲幕僚私下透露，雙方心生嫌隙的緣由，除了雙子星案被卡住，攸關北市府東區門戶計畫的中研院國家生技園區聯外道路案，國發會硬逼北市府「吞下」8億元預算；國發會稍早則回應，北市府幕僚不應誤導柯文哲。

根據《蘋果日報》報導，有關中研院國家生技園區聯外道路案，原本中研院已經編好8億元預算，但日前國發會卻認為這是北市道路，應由北市府以中央給予的統籌分配款支付，等於改成北市府埋單，「綠營卡柯無所不用其極」。

國發會則強調，市府幕僚應該向柯文哲市長提供正確訊息，不應誤導長官。

國發會說明，7月2日與相關部會及北市府代表的會議中，包括北市府在內的各與會單位，都同意該聯外道路性質是市區道路。

國發會指出，根據該次會議結論，該聯外道路興建經費過去由中央負擔的原則從未改變，未來建議仍由中央支應經費，但應釐清與中央補助地方的法規是否有扞格之處，並請內政部思考納入生活圈道路交通系統建設計畫，或由統籌分配稅款支應等方式，專案報請行政院同意後辦理，「從頭到尾都沒有要台北市負擔8億元經費，反而是給北市府空間，好好規劃符合當地需求的道路設計。」