雙邊科技會議強化台美合作 聚焦AI與航太醫療

2019-07-18 17:53 中央社 台北18日電



赴美訪問的科技部訪問團與美國國家標準暨技術研究院共同舉行雙邊科技合作會議，科技部長陳良基表示，近年台美科技合作成果受到肯定，未來將會持續強化雙邊的交流。

科技部長陳良基近日率團前往美國訪問，並與美國國家標準暨技術研究院（NIST） 舉行「2019年台美雙邊科技合作會議」，討論未來合作方向與機制，進一步強化台美雙邊科技合作。

科技部稍早透過新聞稿指出，與會的美國國家衛生研究院（NIH）副院長高茲曼（Dr. Michael Gottesman）在致詞時提到，目前NIH內共有40位博士後研究人員來自臺灣，台美合作的計畫達到79件計畫。NIH非常重視與臺灣的各項合作計畫。

陳良基則在會中提到，希望未來雙方合作的主題可以延伸至人工智慧（AI）的研究。他進一步指出，台灣在資通訊科技產業的優勢、完整的健保資料庫，未來都可以在這些基礎上共同合作。

今年6月，台美共同合作的福爾摩沙衛星7號升空，是近年來台美科技合作的重要里程碑。科技部代表團也藉此會議和美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的與會代表團，就太空及海洋等議題進行交流，雙方對於未來衛星計畫的合作均表示樂觀其成。