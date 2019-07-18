職安法上路五年 勞動部明年起推職安教育扎根中程計畫

2019-07-18 14:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



職業安全衛生法五年前將所有勞工納入適用範圍，至今已經上路五年，勞動部擬訂自明年起以四年時間（2020-2023）推動職業安全衛生教育扎根中程計畫，除了在操作面導入AR、VR讓堆高機、起重機等可以透過模擬課程訓練，也將啟動建置勞工教育訓練履歷，登錄每個勞工曾經上過那些安全衛生課程。

另外，未來職災保險法單獨立法後，職災保費收入20%專責供做職災預防及重建之用，將成立專責財團法人統籌職災預防及重建工作。

職安法自2014年7月修正施行，保障對象擴大至各業所有工作者，迄今屆滿五年，五年間勞動部職業安全衛生署透過多元策略，採取危害風險分級管理，運用監督檢查、輔導、宣導等不同方式，近五年職業災害千人率已逐年下降，另外也推動勞工身心健康保護、化學品風險管理、機械設備器具源頭管理等措施，完善職安管理制度。

勞動部表示，今年是職業安全衛生極具挑戰的一年，從人工智慧的崛起、工業機器人取代部分勞工、出現新型態作業危害，如新興替代能源、離岸風力發電作業的安全等，都是新的挑戰。因此除了繼續強化各項職場減災作為外，也將啟動為期四年的職業安全衛生教育扎根計畫，深化職安工作。

勞動部表示，職場安全衛生教育扎根中程計畫將導入AR、VR等技術，開發起重機等新的學習訓練模組，並將建置全國工作者教育智能履歷，登錄勞工安全衛生教育歷程，以巨量資料分析應用管理；其中將先從職災率最高的營造業無一定雇主的勞工開始，這類勞工常是職安教育漏網之魚，以致進入工地容易發生職災，未來透過職安卡等資料建置，便能掌握教育訓練歷程。

此外，勞動部也希望從職災事後補償方向改為強化職災預防，以及復健後重返職場工作。日本40年前就由政府成立財團法人統籌規劃職災預防及重建，韓國也在30年前引進，台灣落後甚多。未來配合職災保險單獨立法，其中明定職災保險年度應收保費20%提撥辦理職災預防與重建業務，就可成立財團法人專責辦理，完備預防、補償及重建職災保障體系。