老屋出租有解 台企銀推「社會住宅包租代管專案融資」

2019-07-18 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



很多民眾家有老屋，但因為沒錢修繕無法整理後出租，台企銀今天率先推出社會住宅包租代管專案融資，協助房東取得房屋修繕資金，成為社會住宅並透過包租代管，出租給需要的房客。

「做有意義的事最快樂，」台企銀董事長黃博怡表示，此融資可鼓勵民眾釋出空屋，提供弱勢家庭及就業、就學青年租屋協助，減輕政府興建社會住宅的負擔，並可健全住宅租賃市場。

黃博怡說，最重要的是包租代管業都是中小企業，而協助中小企業是台企銀的使命。此專案可引進租賃住宅服務業，從專業角度協助租屋媒合、包租代管，可保障承租雙方的權益，提高空屋作為社會住宅使用，真正有助居住正義的落實。

內政部次長花敬群表示，台企銀此專案「很內行、打中要害」，包租代管核心操作的對象就是中小企業。老屋可以整理後成為社會住宅出租，可讓房子不再是只繳稅而無法創造價值的資產。

花敬群說，包租代管業者都是政府認證的租賃服務業者，評估修繕費用後，投入包租代管，用租金收入來償還貸款，徵信可確保，是很紮實的貸款。未來房子修好了成為社會住宅又交給包租代管，租金、稅負都有優惠，可創造修繕及居住服務的經濟效益，有助於居住正義降低空屋等政策推動。

另外，台企銀今年5月領先頒訂「辦理社會住宅租屋服務業者貸款辦法」，貸款對象限為各直轄市、縣市政府認定的租屋服務事業，且依政府採購法公開招標並得標簽約，承做社會住宅包租代管的業者，貸款用途限租屋服務業者承作社會住宅包租代管服務所需資金。