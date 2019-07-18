勞退、勞保？哪筆退休金會破產？ 一次搞懂

2019-07-18 11:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



網路上不斷謠傳勞工退休基金會破產，提醒勞工不要太依賴勞工退休金，連國民黨總統參選人郭台銘也開支票，當選總統會提高勞工退休基金投資報酬率，基金就不會破產。勞工退休基金是不是都會破產？到底哪筆退休基金沒有破產問題，勞工可要搞清楚，才不會被唬弄。

一般人稱的「勞工退休基金」只是通稱，大家常聽到「勞保基金」、「勞退基金」、「勞動基金」，其實各有不同。其中「勞保基金」指的是勞工投保勞保繳交的勞保費成立的基金；「勞退基金」又分為「勞退舊制基金」與「勞退新制基金」；「勞動基金」則是指所有與勞工相關的基金，包括勞保基金、勞退基金、工資墊償基金、就業保險基金等，全部統稱為「勞動基金」。

上述基金中，唯一面臨財務危機，也就是勞工朋友擔心會破產的其實只有「勞保基金」，其他的勞工退休基金都不存在破產問題。

「勞保基金」是每位勞工投保勞保繳交的費用成立的基金，因為要支應勞工保險各項保險給付，包括傷病給付、失能給付、職災給付及老年給付，會出現保費收入與給付支出能否平衡問題。

目前因為勞保保費嚴重偏低，但各項給付都已年金化，活得愈久領愈多，導致收的保費不足以支應給付；尤其目前正值勞保成熟期，很多過去繳保費的勞工面臨退休，不再繳保費，開始領老年年金，年復一年累計的收支逆差隨高齡化逐年惡化，造成基金財務危機。

按照官方發布的勞保基金去年精算報告，如果不進行年金改革，勞保基金破產時間將從2027年提前到2026年。

至於勞退舊制基金與勞退新制基金，因為都屬足額提撥與確定給付，也就是雇主已經把勞工的退休金全部提足，而且勞工可以領取的退休金也非常明確，不是「活愈久領愈多」」，基金不會有收支逆差問題，更無破產問題，勞工一定領得到。

勞動部所屬的「勞動基金運用局」，統籌投資管理上述與勞工相關基金，並將所有基金統稱「勞動基金」，目前每月定期公布各項基金投資報酬率。其中勞保基金投資愈好，挹注基金收入，有助延緩基金破產時間。勞退新制基金投資收益則是分配到勞退新制勞工帳戶，讓所有勞工分紅，投資愈好，勞工分得愈多，也沒有破產危機，是勞工最穩定的退休金。