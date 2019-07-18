觀察站／發電愈多賠愈多 電價為政治服務怎能不虧？

2019-07-18 00:20 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 張語羚



在燃料成本增、電價漲不了的結構因素下，台電恐怕是「發電愈多、賠愈多」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台電近期發電量常創新高，刷新歷史紀錄時間不斷加快，但與其他一般民間企業「賣愈多、賺愈多」不同，在燃料成本增、電價漲不了的結構因素下，台電恐怕是「發電愈多、賠愈多」。

今年上半年國營事業稅前盈餘台電成為末段班，大虧二九七億元的關鍵原因在於，台電力推煤轉氣，拉高每度電的燃料成本，電價又從去年四月調整後就開始一路凍漲，甚至早早預告今年十月電價繼續持平，台電虧損成為必然結果。

翻開台電電源開發規畫，從去年到二○二五年，每年都有新增天然氣機組，多數燃煤機組只有除役的分，發電由燃煤轉燃氣，不僅天然氣價格隨國際市場波動難以掌控，更導致燃料成本占比提高。

國內「公用售電業電價費率計算公式」每年檢討二次，於每年四月及十月進行調整，且明定電價調幅天花板為百分之三，其實已內涵穩定機制。

但是國內電價從去年四月開始凍漲至今，經濟部主要說詞還是穩定物價，隨著二○二○年選戰倒數，九月電價審議委員會開會時，台電勢必再度提出調整方案，但遇到敏感時間點，漲電價幾乎成了「不可能的任務」。

我國的住宅用電約為每度二點四八元，為全球第三低；而工業用電部分，台灣每度約為二點三九元，為全球第六低。近幾年，台灣萬物皆漲，國際燃料價格也不斷上漲，只有電價不漲，其中價差由台電吃下，小老百姓看似得到小確幸，但其實用電大戶拿到更多。

電價為「政治」服務的結果，到頭來還是得由全民埋單。台電是配合政策的國營單位，表面上虧損可由經濟部電價穩定基金彌平，但這些基金來源其實是台電過去的獲利。

換言之，台電是「以過去所賺的錢、補未來的虧損」，聽上去很合理，但是國營事業賺到的錢理應上繳國庫，而不是為了超低電價扛責，還徒增諸多資源扭曲的現象。