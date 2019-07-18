中部產業採購會 商機估百億

2019-07-18 00:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／台中報導



掌握美中貿易戰轉單潮，經濟部國貿局委託外貿協會主辦的「中部產業聚落採購大會」昨（17）日登場，吸引360餘家機械、手工具及自行車零配件廠到場搶單。貿協初估，採購會帶動商機上看100億元，成果豐碩。 「中部產業聚落採購大會」吸引360餘家機械、手工具及自行車零配件廠到場搶單，現場洽談熱絡，貿協初估採購會帶動商機上看100億元。 記者宋健生／攝影 分享 facebook

今年受到美中貿易戰、新興國家成長減緩等因素影響，經濟情勢並不樂觀，也對台灣出口造成嚴重衝擊。以機械產業為例，上半年出口累計128.1億美元，較去年同期衰退5.9%。

為掌握美中貿易戰帶動的轉單潮，貿協針對台灣各聚落優勢產業，今年首次在台北、台中和台南陸續舉辦四場採購大會，方便廠商就近參加，也讓買主直接深入聚落參訪工廠。

貿協秘書長葉明水指出，今年四場採購會預估採購商機上看20億美元（約新台幣620億元）。4月在台北舉行的採購大會，鎖定物聯網、資通訊及綠能產業，初估採購商機13億美元（約新台幣400億元）。

貿協此次邀請34國、120家買主來台採購機械、手工具和自行車相關產品，吸引士林電機、光寶科技、建大工業、大亞鏈條、義高工業、邁鑫機械、首君企業、立勇實業、日崟興業等360餘家公司報名，現場洽談熱絡。

其中剪類手工具製造大廠日崟興業獲得美國知名手工具品牌KleinTools、波蘭手工具製造商Grupa Topex青睞，指名洽談，更對該公司推出的剪類產品深感興趣，會後安排訪廠交流。

運動用品專業製造商茲登樂說，這次與泰國買主洽談愉快，買主對多功能訓練器材及平衡板、拉筋板、按摩滾輪均有採購意願，有望成交產品約四、五款，每項產品擬下單1,000件以上。

國外買主也多給予正面回饋。首次參加的DMGMori波蘭子公司Famot說，台灣產品交貨穩定，幾乎是航太工業等級的品質。

Klein Tools表示，會提高對台採購比重。此次洽談廠商中，有二、三家品質不錯，已請業者提供報價資料。

葉明水說，預計9月分別於台北、台南再舉辦產業聚落洽談會，協助保健醫療、美妝保養、電子商務、汽車零配件、扣件和產業機械等產業拓銷全球市場。