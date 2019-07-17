砲聲隆隆審查逾3小時 興達電廠更新案通過環評

2019-07-17 21:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



高雄空汙很大來源來自興達電廠，為改善空品，台電擬於興達電廠新設3部燃氣機組，既有燃煤機組提早除役，並承諾秋冬空汙季停止運轉2部燃煤機組，另2部削減至7成用煤量。環保署環評大會今審查，正反團體在生態空品及產業發展議題互不相讓，但環委認無環境疑慮，決議通過此案。

今天審查逾3小時，現場砲聲隆隆。此案最大爭議是高屏空品問題，地球公民基金會認為，減煤方案侷限秋冬，遠不足以改善高屏空品，「重災區要下重手」，雖不堅持台電先拆燃煤機組、再建燃氣機組，但燃煤機組應提前除役，或讓一、二號燃煤機組轉備用，當備轉容量率低於6%再運轉，「可維持供電，高屏也能馬上擁有好空氣。」

地球公民基金會更指出，去年10月至今年3月，北部五成六、中部八成時間由南部供電，形同「犧牲全台空品最糟的地方，成就全國供電穩定度。」

台電未採環團建議，重申既有一、二號燃煤機組已提前於112年除役，三、四號燃煤機組則於113年底轉備用，備轉容量低於8%才啟用，並分別於114年及115年除役。另承諾10月至隔年3月空汙季，停止運轉2部燃煤機組，另2部削減至7成用煤量。

閉門會議上，環委指北部及中部大量用電來自南部，非常不公平。經濟部政務次長曾文生解釋，備轉容量8%不能再低，否則會有電力缺口，一、二號燃煤機組轉備用也不利電力調度。

但高屏空汙問題究竟如何解決？曾文生說，會增加燃氣發電量，目前研擬透過天氣及風向，決定哪裡的電廠應減少發電。他不禁感嘆，「11年前若選擇燃氣電廠，今天就不用遇到這個問題」，因當初高雄大林電廠選換燃煤機組，錯失選用燃氣的機會。

另一爭議是新設廠區衝擊永安濕地的黑面琵鷺，環團盼台電挪移廠址，當地居民則支持此案帶動工作機會，「不必外人插手」。台電則承諾縮減開發面積、保留濕地並設緩衝區、滯洪池。