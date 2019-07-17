親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報
最後一波倒數中

李佳芬出席告別式遭批不敬 胞弟：褻瀆告別式令人痛心

中職／彭政閔得分追平張泰山 1075分並列史上第1

地方限煤加電價凍漲 台電上半年慘虧近300億元

2019-07-17 20:41經濟日報 記者江睿智╱即時報導

經濟部所轄油水電糖等4家國營事業2019年上半年營運情況陸續出爐。其中，中油因上半年營運穩定平順，獲利283億元。台電則受到地方政府限煤影響，加上電價未反映成本，今年上半年大虧297億元。

台電是油水電糖等4家國營事業中，今年上半年營運唯一虧損者，而且因配合蔡政府能源轉型及穩定電價政策，台電年年虧情況難以改善。台電在去年底稅後累虧已達1379億元，今年10月因總統大選在即，預期電價繼續凍漲，台電累計將持續擴大。

台電官網指出，台電今年上半年虧損達297億元，較去年同期虧240億元，還多虧了57億元。

台電分析，今年上半年燃料價格較去年同期成長，且配合空汙降載與各地方政府減煤政策，改發成本較高的天然氣供電；去年僅4月調整一次電價，漲幅為3%；去年10月、今年4月電價接連凍漲，造成台電虧損增加。

台電預期，進入夏月電價季節後，下半年累計虧損有望縮小。

國營事業上半年盈虧兩樣情。反觀中油，今年上半年營運穩定平順，稅前盈餘達283億元。中油表示，今年上半年國際原油價格漲跌維持在一定區間，中油石化、天然氣事業表現佳所致。

至於台水，今年前6月稅前盈餘為0.13億元；若和去年同期賺2.22億元相比，盈餘明顯減少。台水表示，工業大用戶使用再生水，導致收入減少；另外，湖山淨水廠、板二計畫等工程陸續完工，折舊攤提增加1.98億元，因此營運表現難如去年。

台糖今年上半年因土地處分利益挹注3.8億元，致稅前淨利7.18億元。台糖已將長年虧損的量販部門轉手家樂福，台糖現剩下7大事業部，台糖預估，今年尚須負擔量販事業相關成本支出，預計明年起量販事業部對台糖營運不利影響就可完全消弭。

台電電價台糖
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

中火煤灰填海環團憂白海豚滅絕 台電有回應

2019-07-17 18:10

離岸風電併聯最後一哩路 彰工升壓站環評過關

2019-07-17 17:16

台電煤灰填海工程環差初審 環團轟危害海域生態

2019-07-17 15:59

前瞻基礎建設、台商回流 營造與不動產業受惠最大

2019-07-17 14:46

中經院 下修今年經濟成長至2.06％

2019-07-17 14:46

日韓貿易紛爭 三三會：台灣電子、製造業受波及

2019-07-17 14:02

「這裡錢不值錢 命也不值錢」台灣南漂博弈移工 百萬年薪背後血淚代價

2019-07-17 12:58

前瞻基礎建設、台商回流 都是這產業受惠最大

2019-07-17 12:39

八成製造業者受美中影響 下半年營運望改善

2019-07-17 11:56

台商躲貿易戰火 愛東協更甚台灣

2019-07-17 10:54

中經院經濟預測 下修今年經濟成長至2.06％

2019-07-17 09:49

勞保基金 明年撥補200億救急

2019-07-17 00:02

龔明鑫：台商回流 經濟脫胎換骨機會

2019-07-17 00:00

政府救勞保 明年撥補200億

2019-07-16 23:42

勞保財務黑洞改革 不能拖了

2019-07-16 23:39

勞保七年後破產 夢魘仍在

2019-07-16 23:37

景氣憂鬱 兩天三公司裁員

2019-07-16 23:32

台商回流 北部缺地蓋廠

2019-07-16 23:29

名家觀點／人口與教育危機

2019-07-16 23:26

企業回台找地 走向中南部

2019-07-16 23:26

因應台商回台 台糖釋地 二大問題待解

2019-07-16 23:26

工輔法 估可創2兆投資

2019-07-16 23:26

台灣30年不變？龔明鑫：這波台商回流是脫胎換骨機會

2019-07-16 21:08

草也可發電 蘇澳港最快明年底就有一座生質能源發電廠

2019-07-16 17:56

熱爆了 全台用電衝上史上第2高

2019-07-16 17:26

高雄海關關務長交接 楊崇悟上任

2019-07-16 17:10

因應台商回台用地需求 行政院盤點1,827公頃土地

2019-07-16 16:49

蔡政府每年撥補200億元杯水車薪 難解勞保核彈級危機

2019-07-16 21:16

慘！勞保未來7年老年給付倍增到5700億元 難逃破產命運

2019-07-16 21:12
看更多

熱門文章

震撼！ 大立光退出車用鏡頭

2019-07-17 00:25

台積7奈米 大單接不完

2019-07-16 23:31

景氣憂鬱 兩天三公司裁員

2019-07-16 23:32

蔡政府每年撥補200億元杯水車薪 難解勞保核彈級危機

2019-07-16 21:16

大立光捨棄車用鏡頭…有三理由

2019-07-16 23:39

政府救勞保 明年撥補200億

2019-07-16 23:42

ATM再進化！不只能領外幣還可存美元、日圓、人民幣

2019-07-17 10:26

台積3奈米廠 再過一關

2019-07-17 00:30

Note 10遲到 衝擊台系鏈

2019-07-17 00:23

因政治壓力被迫提前退休？高雄銀行總座王進安申請退休

2019-07-16 22:06

車用鏡頭訂單「像少幾個零」 難補大立光獲利

2019-07-17 01:01

舊款iPhone熱賣 大追單

2019-07-16 23:39

大立光東莞廠去留 布局訊號

2019-07-16 23:39

勞保財務黑洞改革 不能拖了

2019-07-16 23:39

日媒：夏普擬將SDP納為子公司

2019-07-17 14:42

勞保七年後破產 夢魘仍在

2019-07-16 23:37

台商賣大陸資產 留意四稅事

2019-07-16 22:44

「這裡錢不值錢 命也不值錢」台灣南漂博弈移工 百萬年薪背後血淚代價

2019-07-17 12:58

台商回流 北部缺地蓋廠

2019-07-16 23:29

2020年AI商機爆發 台積電5奈米大啖AI商機

2019-07-17 12:25

發大財！高雄仁武園區環評過關 將吸引200億投資

2019-07-17 17:48

小吃業引進智慧餐飲 達陣

2019-07-17 00:21

基金自行質借 三銀行搶辦

2019-07-16 23:43

主攻手機鏡頭…大立光 退出車用市場

2019-07-17 01:20

前瞻基礎建設、台商回流 都是這產業受惠最大

2019-07-17 12:39

超微推新品 英特爾下一步受關注

2019-07-16 23:39

大同陸資出清持股 市場派利多

2019-07-16 23:50

名家觀點／人口與教育危機

2019-07-16 23:26

台商躲貿易戰火 愛東協更甚台灣

2019-07-17 10:54

離岸風電併聯最後一哩路 彰工升壓站環評過關

2019-07-17 17:16

光學廠調整腳步 大立光專注手機、亞光強攻車用市場

2019-07-17 11:28

美元影響減弱 梁國源：新台幣走勢要看人民幣

2019-07-17 13:05

高通攻5G 聯發科迎戰

2019-07-16 23:27

點數生態圈、行動支付二大市場 戰得火熱

2019-07-16 23:48

企業回台找地 走向中南部

2019-07-16 23:26

新光金現增60億 注資新壽

2019-07-16 23:43

信用卡繳稅 6月簽帳額飆

2019-07-16 23:48

綠能清算 銀行估損14億

2019-07-16 23:49

新光金擬現金增資逾60億 全數轉投資新壽

2019-07-16 22:36

特斯拉出貨旺 貿聯、和大出貨添動能

2019-07-16 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top