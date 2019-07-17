地方限煤加電價凍漲 台電上半年慘虧近300億元

2019-07-17 20:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部所轄油水電糖等4家國營事業2019年上半年營運情況陸續出爐。其中，中油因上半年營運穩定平順，獲利283億元。台電則受到地方政府限煤影響，加上電價未反映成本，今年上半年大虧297億元。

台電是油水電糖等4家國營事業中，今年上半年營運唯一虧損者，而且因配合蔡政府能源轉型及穩定電價政策，台電年年虧情況難以改善。台電在去年底稅後累虧已達1379億元，今年10月因總統大選在即，預期電價繼續凍漲，台電累計將持續擴大。

台電官網指出，台電今年上半年虧損達297億元，較去年同期虧240億元，還多虧了57億元。

台電分析，今年上半年燃料價格較去年同期成長，且配合空汙降載與各地方政府減煤政策，改發成本較高的天然氣供電；去年僅4月調整一次電價，漲幅為3%；去年10月、今年4月電價接連凍漲，造成台電虧損增加。

台電預期，進入夏月電價季節後，下半年累計虧損有望縮小。

國營事業上半年盈虧兩樣情。反觀中油，今年上半年營運穩定平順，稅前盈餘達283億元。中油表示，今年上半年國際原油價格漲跌維持在一定區間，中油石化、天然氣事業表現佳所致。

至於台水，今年前6月稅前盈餘為0.13億元；若和去年同期賺2.22億元相比，盈餘明顯減少。台水表示，工業大用戶使用再生水，導致收入減少；另外，湖山淨水廠、板二計畫等工程陸續完工，折舊攤提增加1.98億元，因此營運表現難如去年。

台糖今年上半年因土地處分利益挹注3.8億元，致稅前淨利7.18億元。台糖已將長年虧損的量販部門轉手家樂福，台糖現剩下7大事業部，台糖預估，今年尚須負擔量販事業相關成本支出，預計明年起量販事業部對台糖營運不利影響就可完全消弭。