興達電廠新增機組 環評過關

2019-07-17 19:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



台電規劃在高雄興達電廠新增三部燃氣機組，並逐步讓舊燃煤、燃氣機組除役。環保署今（17）日召開環評大會審查此案，最後照環評專案小組建議修正後通過。

台電公司表示，「興達電廠燃氣機組更新改建計畫」將新增三部燃氣複循環機組，總裝置容量約390萬瓩以下，燃煤機組除役後，興達電廠裝置容量將增加180萬瓩。

而為了確保電力供應穩定，台電計畫「先建後拆」，在新設燃氣機組穩定商轉後，既有發電機組陸續除役。

為回應民眾訴求，台電也在前次初審會議中承諾，原規劃2024年除役的舊燃煤機組1、2號機，將提前至2023年除役；3、4號燃煤機組原規劃2027年除役，也將分別提前至2025年、2026年。

台電也承諾冬季減煤以降低空汙，既有燃煤3、4號機組在2024年底轉為備用機組，並在備轉容量率低於8%時才啟用，且未來在供氣穩定前提下，優先調度天然氣發電。

不過，環保團體進一步要求，希望台電能承諾，舊燃煤機組1、2號機今年就轉為備用，3、4號機2024年就轉備用，並要求備轉容量低於100萬瓩（備轉容量率約3%）時才能啟用。

但台電對此表示，過渡期間的風險必須要承擔，強調台電以低於8%為門檻是有所依據，環團的建議「很危險」，可能會帶來限電缺電風險。

環評委員表示，希望經濟部及台電能夠對外將供電狀況說明清楚，並做好溝通。其餘環境相關問題，台電已在初審會議中釐清疑慮，另外台電也承諾成立生態保育小組，最後大會同意通過此案。