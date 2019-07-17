颱風來襲前氣溫飆升 今天全國用電量創歷史新高

2019-07-17 17:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



受丹娜絲颱風外圍環流沉降影響，北部地區今（17）日氣溫在38度以上，連帶推升用電需求。台電表示，全國用電量下午2時7分達最高點3738.3萬瓩，除了刷新今年用電紀錄外，也刷新去年8月1日創下3735.1萬瓩的歷史用電紀錄。今日備轉容量率維持在10.08%、備轉容量為376.95萬瓩，維持供電充裕的綠燈。

台電指出，今日天氣晴朗、高溫炎熱，下午用電尖峰時段太陽光電帶來將近180萬瓩的供電能力，風力也超過20萬瓩。而去年8月1日當天太陽光電的供電能力約100萬瓩，風力則約14萬瓩。

台電進一步說明，預估明（18）日丹娜絲颱風來襲，天氣轉為陰雨，氣溫下降，用電量也將隨之下降，但7、8月夏季本是用電高峰期，台電仍呼籲民眾共同節約用電。

台電補充說明，夏月因增加空調等用電，平均一個家庭用戶每月會比非夏月多用電約120度，為鼓勵民眾節電，只要登錄節電獎勵活動，用電較去年同期節電一度以上，即可獲得每期電費至少84元的節電獎勵金，節電獎勵無上限。

此外，台電今年也首度推出「App繳電費 輕鬆賺回饋」集點抽獎，即日起至明年4月底，只要下載註冊台電e櫃檯、電力即點App，或以行動支付繳電費、使用電子帳單不印寄紙本，即可累積點數兌換超商咖啡、禮券，還可抽Gogoro3電動機車等800萬大獎好禮，歡迎民眾一同節電還可賺大獎。

台電統計歷年用電量排名前10高：

一、2019/7/17 3738.3萬瓩（今日）

二、2018/8/1 3735.1萬瓩

三、2019/7/16 3692.6萬瓩

四、2018/7/31 3690.6萬瓩

五、2018/5/30 3677.1萬瓩

六、2018/5/31 3671.3萬瓩

七、2018/7/19 3670.5萬瓩

八、2018/7/18 3646萬瓩

九、2017/8/15 3645.3萬瓩

十、2017/9/27 3641.9萬瓩