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亞銀商機說明會將登場 廠商免費參加

2019-07-17 17:11經濟日報 記者陳美君╱即時報導

為協助我國廠商爭取亞洲開發銀行各項援助計畫商機，財政部、中央銀行、外交部、行政院公共工程委員會、經濟部國際貿易局、中國輸出入銀行及中華民國對外貿易發展協會共同舉辦「2019年亞銀商機說明會」，定於本（108）年8月7日於台北國際會議中心101CD會議室舉行。

亞銀為多邊性國際開發援助機構，據亞銀公布資料，其於2018年釋出的物資採購、公共工程等商機達125.5億美元，顧問諮詢採購金額達6.96億美元。我國新南向政策目標國家均為亞銀會員國，參與該行採購可布局拓展新南向市場，極具龐大潛在商機。

本商機說明會除邀請亞銀採購專家來台主講亞銀採購政策與作業程序，及現階段與未來可能釋出商機，另為鏈結我國交通及能源等2個優勢產業，本年特別邀請亞銀該2領域專家來台擔任講座，分別講授「新南向國家基礎建設商機介紹」，及「東南亞島國及太平洋島國能源發展商機介紹」，以協助廠商深入瞭解商機情形，並規劃亞銀採購專家、首席交通專家及資深能源專家，與廠商一對一洽談。廠商可利用與亞銀專家面對面洽談機會，藉此傳遞企業形象，並建立聯繫管道，有助於未來掌握商機資訊及提升競爭能力。

本商機說明會全程免費，並備有同步中文口譯，名額有限，報名請從速，歡迎有意瞭解或爭取亞銀商機之廠商踴躍至外貿協會官網辦理線上報名，報名截止日期為本年7月30日或額滿為止。

新南向政策東南亞外貿協會
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