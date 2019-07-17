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放不下的黑孩子們 「孩子的書屋」陳爸未竟的遺憾

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近九成學生暑假想打工 平均每月多賺1.3萬元

2019-07-17 16:55經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

根據人力銀行業者調查，暑假期間有88%學生規劃打工兼職，平均每月工作90.7個小時，可以賺進13,798元，換算時薪約152元：至於兼差打工的主因，依序是賺取零用錢、賺學費／生活費、累積職場實務經驗，還有分擔家計／孝親費。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，根據金融聯合徵信中心的統計，截至今年4月，全台有84萬人揹負學生貸款，學貸總金額超過1,760億，平均每個背負學貸的人要償還20.9萬元，還沒畢業就先背債，龐大壓力讓學生族群不得不趁著暑假空檔加把勁打工，賺取平日的零用金與學費，減輕就學期間的經濟壓力。

李大華表示，暑假期間是消費旺季，因應大量的消費需求，包括餐飲業、零售業都會釋出大量臨時兼職與工讀職缺，對於有意打工的學生族群來說，工作機會特別多，包括補習班、行政工作與賣場銷售，不但專業門檻低，工作環境大多在室內，有冷氣可吹，不用被烈日曝曬，是炎熱的季節中相對受歡迎的涼夏職缺。

調查也發現，在打工的過程中有15.1%學生遇過打工陷阱，包括公司未加勞健保（50.8%）、公司薪資短少（43.4%）、工作內容與談定不符合（34.4%）以及超時工作未給加班費（31.1%），一旦誤踩打工陷阱，卻有64.7%的學生選擇自認倒楣，只有25.4%學生會當場拒絕。

李大華表示，隨著資訊開放，企業的正反評價可以輕易在公開平台上搜尋，大幅降低學生誤入打工陷阱的比率，而學生族群在打工時往往因為涉世未深，給了黑心企業主可趁之機，建議學生兼職打工在報到之前，要先確認是雇主否有依法投保勞健保，同時談定薪資，因為打工兼職會配合淡旺日排班，打工的學生也要詳實記錄工時，避免請領薪水時發現薪資短少卻提不出證據。

刑事警察局預防科偵查員裘雅恬提醒，在尋找打工職缺時只要看到「高薪」、「工作輕鬆」，或需要繳交「存摺正本」等關鍵字，都要特別提高警覺，應該這樣的工作通常不單純。

另一方面，目前網購風行，許多詐騙集團假藉尋找網拍小幫手的名義應徵車手，並在社群軟體上開立看似無害的兼職媽咪假帳號，博取信任，這些都是新式的陷阱。

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