北市攤販經營利潤率 創歷次調查新高

2019-07-17 16:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據最新攤販經營概況調查結果，去年8月底台北市攤販計有28,098攤，較前次調查（2013年8月底）減少2,228攤；攤販經營利潤率為34.8%，創歷次調查新高。

從1988年起，主計總處每隔五年辦理一次「攤販經營概況調查」，了解沿街叫賣小販、地攤等流動攤販，以及夜市、菜市場等半固定及營業地點無門牌號碼的固定攤販經營概況。

北市主計處指出，攤販兼具便利與價廉性，是庶民經濟活動的代表，但近年受到網路及電視購物等多元零售通路普及、便利商店林立影響而限縮。

最新攤販經營概況調查結果顯示，去年8月底台北市攤販計有28,098攤，較前次調查減少2,228攤或7.3%；從業員工人數計有44,789人，其中仍以女性占54.2%居多，總人數則減少10%。

根據統計，去年台北市攤販估算全年生產總額達290.1億元，雖較五年前減少9.1%，但利潤率34.8%創下歷次調查新高，僅次於台南市，位居六都次高。

按從業身分觀察，業主占62.7%、無酬家屬工作者占32.9%，二者合計占攤販從業人數96%。平均每攤從業年數約11年，以一至五年者占44.6%最多，另以11至15年者成長最快，較前次調查增加6.2個百分點。