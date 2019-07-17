鄧振中：經濟繼續成長 是蘇揆心中優先項目

2019-07-17 15:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院政委鄧振中今（17）日出席三三會7月例會，在問答時，鄧振中強調他的長官（行政院長蘇貞昌）將經濟成長，當成是非常重要、優先的項目，要讓台灣經濟持續成長，是他長官（蘇揆）心中極為重要的事。

鄧振中表示，除了2000年到2001年，以及2008年的金融危機外，過去有相當長一段時間經濟都是成長，但近幾年全球貿易量減少，可能代表政府重視內需，或是全球貿易環境不好。

鄧振中說，美中貿易戰可能讓大家不敢投資，政府政策當然就是擴大內需，因此才有前瞻計畫，這樣可以算說要投資多少，才能恢復原有經濟成長率、投注多少資金，才能抵銷出口的減少。

鄧振中強調，企業界的大家都希望政府能強化執政，他要特地向大家報告的，是他的長官（蘇揆）還是把經濟成長，當成是非常重要的優先項目，要讓台灣經濟持續成長，是他長官心中極為重要的事情，這麼多措施，就是希望能有效果，若有何需加強，三三會的意見就很重要。

針對國際貿易協定議題，鄧振中說，他相信有許多國家其實想和台灣簽，畢竟台灣資金相當充沛，且台灣民主開放，大家也希望台灣能加入，不過中國大陸對此一定會壓制，各國想要客服，台灣也要想辦法幫這些國家克服。

鄧振中樂觀地指出，他認為這些絕對可以克服，但也要拜託企業界一件事，有些國家如墨西哥、智利等，在過去可能耕耘不夠，因此希望將政府與企業的力量結合起來，也靠企業打開門、讓這些國家了解台灣，讓這些國家了解台灣能提供這麼多好的企業家、就業機會、生產能力以及產品。