日韓貿易紛爭 三三會：台灣電子、製造業受波及

2019-07-17 14:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



日韓貿易爭端，對南韓總統文在寅（右）關係重大。 路透 分享 facebook 日韓貿易紛爭延燒，外界關切台灣是否受到波及，三三會理事長許勝雄今（17）日表示，面板、電子跟製造業都可能受到影響。三三會副秘書長林伯豐則表示，影響有好有壞，但負面較多，包括可能引起的半導體價格競爭。

許勝雄指出，台灣面板及半導體產業跟日本關係非常好，看來應不受波及。不過，日韓針鋒相對，讓半導體原料供應扭曲，打亂全球分工機制，嚴重會造成源材料短缺或是斷鏈，會影響市場規劃。另外，台灣加工製造業可能會受到影響，這部分還要持續觀察。

林伯豐表示，對台灣來說，日本很多的技術來源之一，南韓則是競爭對手，日韓貿易紛爭當然會有影響，影響有好有壞。企業和政府都要努力克服這些問題。

所幸最近美中貿易戰休兵，林伯豐認為，整體而言，美中之間貿易順差短期內應該會獲得改善。不過他強調，大環境變數仍多，「不敢說是緩和，」整體經營環境還是不好；此外，未來是否會從貿易戰變成科技戰，大家都在看，如果真的發生，對中國、美國都是不利。

許勝雄也認為，今年來全球經濟成長動能不足，中國、歐盟及東協表現都不好，只有美國跟日本表現相對較好。在這樣的情況下，台灣經濟成長就會受到影響，畢竟台灣GDP很大一部分是要靠進出口貿易，這是很現實的事。