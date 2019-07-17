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前瞻基礎建設、台商回流 都是這產業受惠最大

2019-07-17 12:39經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

製造業與非製造業營運狀況預期今年下半年好轉。 本報系資料庫
製造業與非製造業營運狀況預期今年下半年好轉。 本報系資料庫
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中經院今（17）日公布上半年採購經理人營運調查，調查顯示，製造業與非製造業營運狀況上半年都較去年差，但都預期今年下半年會較上半年好轉，增加幅度較去年底調查為高。無論是前瞻基礎建設或是台商回流，營造與不動產業都受惠最大。

中經院每半年公布廠商營運狀況調查，若與去年下半年相較，今年上半年製造業與非製造業都呈現變差，其中製造業營運狀況指數出現連續兩期緊縮（指數低於50%），僱用人數指數更跌落到48.5%，創2013年創編以來首次呈現緊縮；利潤率指數也只有40.4%。

非製造業則利潤率下降，但僱人數仍較去年下半年增加，平均營業及銷售成本也較去年下半年增加。

不過對於今年下半年營運狀況，製造業與非製造業都預期會變好，營運狀況指數分別上升到54.7%、.56.8%，其中認為出口數量預期會增加，但利潤率則認為可能持續下降。

對於美中貿易戰的衝擊，製造業有78.9%表示對公司訂單、產能與營運造成影響，前三大影響依序為匯率變動或損失（48.4%）、訂單或客戶流失（45.5%）與原物料價格或營業成本攀升（38.5%）。其中有52.2%受訪企業已經或計畫採行相關措施因應。

全體製造業中，因中貿易貿糾紛而評估回台投資設點的企業比重，占全體製造業的11.8%。

中經院也針對全體廠商是否評估新增產能、服務據點或資本投資台灣，製造業有40.8%，非製造業則有29.1%表示會評估，其中製造業評估新增投資前兩三主因為市場（47.3%）與全球布局（39.1%）、分散風險（38.2%）。至於製造業不評估新增產能或投資者，前三大原因則是市場規模（39.6%）、政策不確定性（35.8%）及土地廠房取得（28.3）。

製造業評估新增產能或投資台灣者，考慮投資對象前三大為為「高價值或客製化產品」（64.5%）、「研發技術單位」（39.1%）與「自動化系統」（32.7%）。

詢問政府近期推動的「前瞻基礎建設」是否增加營收?非製造業認為平均今年會較去年增加營收0.38%，平均營收增加的業者集中在營造暨不動產產業、教育暨專業技術服務業。

至於「台商回流」也是對非製造業2019年全年營收影響程度高於製造業，廠商評估較去年增加營收0.65%，其中營造暨不動產業平均營收可提升達3.0%最顯著。

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