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全球經濟走緩 今年經濟成長率陷入保2戰

2019-07-17 12:32經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

中經院今（17）日公布最新全年經濟成長率預測，受到全球經濟走緩及去年基期高，中經院下修今年經濟成長率從2.15%到2.06%，較去年經濟成長率大幅下跌0.57個百分點，面臨保2戰。中經院院長陳思寬表示，今年經濟成長逐季攀升，民間消費與國內投資成長力道是雙引擎，預估仍能維持2%。

中經院表示，由於去年比較基期高，加上中美貿易紛爭，造成全球經濟趨緩，但國內經濟成長表現可望倒吃甘蔗逐季攀升，上半年成長率約1.7%，第三、四季預估值分別為2.12%、2.64%，全年經濟成長率為2.06%，其中內外需求都是正向責獻，國內需求貢獻約1.63個百分點，國外淨需求由上半年的負貢獻0.16個百分點轉為正貢獻0.43個百分點。

民間消費因經濟成長不確定性增加，比較基期高，成長相對保守，全年成長率約1.79%，較去年1.99%略減，但對經濟成長率貢獻有0.98個百分點，仍為有力支撐。

政府力推民間投資及公共投資，中經院分析，科技產業的投資支出增加，財政部資料顯示，上半年資本設備進口較去年同期成長15.76%，其中機械及半導體設備年增率分別為20.86%、40.28%；政府實質投資成長10.15%及公營事業投資年增率7.50%，成長率分創2009、2005年新高、次高，預估上半年內投資年增率增6.56%，下半年成長率6.17%，對經濟成長率貢獻1.21個百分點。

陳思寬表示，雖然上半年2019國內經濟成長呈現趨緩，但是逐季攀升，預估能夠維持2%的成長率，主因是內需貢獻約1.3個百分點，民間消費和國內投資是成長力道的雙引擎，且對外貿易部門去年是負貢獻，今年轉為正貢獻0.43個百分點，都是持平。

中經院認為，未來不確定因素仍在中美貿易戰走向，主要國家的財經政策走向，以及新興市場國家國家匯價變化；另中國大陸今年經濟下行風險增加，因經濟情勢轉差，企業債務違約情況日益嚴重等，都會影響台灣經濟走向。

至於美國聯準會是否降息？中經院助理研究員陳蕙馨認為，美國邁入全年最長擴張期，今年第1季有正面也有負面，其中非農數據強，雖尚未到要降息地步，但因有政治因素如川普連任壓力等，不排除會降息。

經濟成長率降息
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