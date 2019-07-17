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八成製造業者受美中影響 下半年營運望改善

2019-07-17 11:56經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

根據中經院調查，高達八成製造業受訪廠商坦言，美中貿易糾紛對公司訂單、產能或營運已經造成影響；普遍業者認為今年上半年比去年下半年差，並展望下半年會有所改善。

中經院每半年進行一次「台灣採購經理人營運展望調查」，中經院院長陳思寬指出，製造業及非製造業600多家受訪廠商均表示，今年上半年營運狀況、利潤率擴散指數均較去年下半年減少。

全體製造業中，高達八成製造業受訪廠商坦言，美中貿易糾紛對公司訂單、產能或營運已經造成影響，其中，52%受訪企業已經或計劃採行相關因應措施。

採行因應措施的業者中，有九成企業採「調整營運或採購策略」、七成透過「既有產線分散出口地移轉訂單」方式應對，五成表示選擇「改變投資、遷廠或服務據點」。

在選擇轉單因應的業者區域動向調查中（複選），有七成選擇台灣、五成選擇東協；不過，選擇遷廠的業者，則有六成表示選擇東協國家、僅四成選擇台灣。

經統計，中經院指出，全體製造業受訪企業中有60.7%受訪廠商在中國大陸設廠或營運據點。其中，因美中糾紛而改變投資遷廠服務據點策略，且評估回台灣投資設點之企業約佔台商比重18.9%，高於去年下半年調查之12.3%。

全球經濟因美中貿易戰火連綿而呈現走緩，台灣經濟表現也難以倖免。製造業部分，營運狀況連續二期緊縮，續跌至41.1，利潤率也持續回報緊縮，雇用人力指數跌落至48.5，惟指數創編以來首次呈現緊縮。不過，採購價格指數中斷連續五期的擴張，轉而下降12.8至40.6。

非製造業部分，營運狀況轉呈緊縮，且利潤率持續下降。在營運銷售成本增加的挑戰之下，採購價格指數仍維持60以上的擴張速度，指數為62，且平均營業、銷售成本比去年下半年增加1.8%。

不過，展望今年下半年，廠商預期營運狀況與利潤率將會比今年上半年改善；營運狀況擴散指數達54.7，代表業者對今年下半年有所期待，但利潤率指數仍預估為緊縮。

廠商對於2019年全年與去年全年相比，製造業的營業收入、採購價格和產能利用率均較去年減少，其中，在營業成本部分，薪資費用預估會微幅增加0.02，廠商預期資本支出擴散指數會擴張至57.2。

至於台商回流對廠商營收影響評估，非製造業的受訪業者認為，全體非製造業2019年全年營收影響程度相對較高，廠商評估「台商回流」預估將使今年全年營收較去年平均上升，擴散指數為55.7。其中，以營造暨不動產業之平均營收提升3.0最為顯著。

全體製造業中，高達八成製造業受訪廠商坦言，美中貿易糾紛對公司訂單、產能或營運已經...
全體製造業中，高達八成製造業受訪廠商坦言，美中貿易糾紛對公司訂單、產能或營運已經造成影響，其中，52%受訪企業已經或計劃採行相關因應措施。資料來源／中經院
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