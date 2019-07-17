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台商躲貿易戰火 愛東協更甚台灣

2019-07-17 10:54經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

政府引頸期盼台商回流帶動投資熱潮，但其實台商傾向遷至東協國家的比率仍高於台灣。 ...
政府引頸期盼台商回流帶動投資熱潮，但其實台商傾向遷至東協國家的比率仍高於台灣。 （本報系資料庫）
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美中貿易戰火衝擊全球供應鏈，政府引頸期盼台商回流帶動投資熱潮，但根據中經院最新調查，因應貿易戰而打算轉移陣地的台商，傾向遷至東協國家的比率仍高於台灣；製造業者不願意投資台灣，五缺問題也非首要考量，「市場規模」及「政策不確定性」才是讓廠商卻步的主因。

中經院每半年進行一次「台灣採購經理人營運展望調查」，從2013年上半年調查以來，製造業利潤率表現時常不如預期，指數一度連續四期下降。

2018年上半年起，利潤率再度連續三期下降，儘管製造業預期2019年下半年營運狀況將較上半年改善，但預估下半年利潤率仍將較上半年持續下降。

全球政經局勢詭譎多變，中經院調查，全體製造業中有52.2%受訪企業已經採行因應措施，其中可複選的相關策略，又以「調整營運或採購策略」95.7%最高，其次為「透過既有產線分散出口地」67.4%、「改變投資、遷廠與服務據點策略」49.6%。

至於近來喊得震天價響的「台商回流」議題，中經院也特別調查，全體製造業中有60.7%有在中國設廠或營運據點，也就是所謂的台商，其中有63.4%因為美中貿易紛爭採行因應措施。

只不過，評估回台投資設點的企業比重僅占18.9%，仍然低於考量遷往東協的台商比率。

與此同時，將近二成的製造業廠商表明，雖有新增產能需求，卻「不」評估在台灣投資。深究其因，主要是礙於市場規模（39.6%）、政策不確定性（35.8%）、土地廠房取得（28.3%），至於缺工、環評、電力穩定度及水資源問題，則分別占22.6%、17%、17%、5.7%。

製造業台商貿易戰東協
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