中經院最新預測 台灣今年GDP成長率2.06%

2019-07-17 09:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



中經院今（17）日發布最新經濟預測，由於比較基期因素，今年台灣經濟成長表現將「倒吃甘蔗」逐季攀升，上半年成長率約1.7％，第3、4季成長率預估值分別為2.12％、2.64％，全年併計成長率為2.06％，較去年的2.63％下降0.57個百分點。

中經院指出，今年民間消費成長由於經濟不確定性增加、比較基期因素等，成長相對保守，全年成長率約1.79％，較去年的1.99％略減0.2個百分點；對經濟成長率貢獻0.98 個百分點，仍為有力支撐。

另一方面，由於科技產業的投資支出增加以及公部門投資挹注，國內投資可望穩健成長，預估國內投資全年成長6.36％，對經濟成長貢獻1.21百分點。

依投資主體觀察，民間投資因科技產業擴增資本支出，上半年資本設備進口年增 15.76％（美元計價，其中半導體設備年增40.28％），挹注國內相關投資。

預估今年民間投資成長5.69％，較去年的1.79％增加3.9 個百分點；政府實質投資成長10.15％，成長率達兩位數；公營事業實質投資年增率也達7.50％，在經濟成長率相對平緩情形下，國內投資成長表現相對亮眼。

中經院表示，雖然商品出口年增率在6月終止「連七黑」轉呈正成長，但上半年以美元計價的商品出口年增率仍是負成長，預估下半年國際商品貿易依然保守，但在比較基期偏低情況下，成長率可望由上半年的負成長轉為正成長，全年商品出口年增率約為0.70％。

相對之下，因投資引申需求增加，海關商品進口有較佳成長表現，全年成長率約1.79％。

雖然出口成長小於進口，但2019年全年仍維持出超，全年貿易盈餘468億美元，年減5.59％。

中經院也分析，國際農工原物料價格雖因地緣政治干擾而震盪，但因全球需求走緩而降溫，上半年躉售物價指數（WPI）年增率約0.05％，接近停滯；預估下半年WPI年增率也將呈現低緩水平。

至於消費者物價指數（CPI），在蔬果穩定供貨，以及去年電價、菸價調價因素消除情形下，走勢和緩，下半年雖有較為明顯的增長，但年增率在1.10％～1.20％之間，全年CPI年增率約0.87％，相較於去年的1.35％，物價環境更顯平穩。

匯率方面，2019年上半年台幣兌美元匯率平均價位約維持於31.16 元，下半年主要影響因素包括Fed是否降息、台商資金回流，以及主要國家兌美元匯率走勢等相對變化。

中經院預估，下半年匯價將較上半年略貶，平均價位約31.37元新台幣兌1美元，全年均價約為31.26元新台幣兌1美元。