中經院經濟預測 下修今年經濟成長至2.06％

2019-07-17 09:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



中經院今（17）日公布第3季經濟預測，2019年經濟成長2.06％，較前次（4月）預估下修0.09個百分點。不過中經院分析，後續經濟成長走勢可望倒吃甘蔗，上半年經濟成長率約1.7%，第3、4季成長率分別為2.12%、2.64%。

中經院分析，由於全球經濟走緩加上比較基期因素交雜，2019 年國內經濟成長趨緩，但各季經濟成長逐季攀升；成長模式呈現內外持平，內需貢獻1.63個百分點，民間消費與國內投資為雙主力，支撐內需成長；外貿部門可望擺脫去年負貢獻，轉為正向貢獻0.43個百分點。

雖然有報導指出台灣可能是此波貿易紛爭之贏家，如台灣對美國之商品出口成長率於2019年上半年達 17.43％，除轉單效益之外，企業轉投資效益，也將對國內投資有所助益。但中經院認為，受美中貿易戰影響，G20經濟體採取的新貿易障礙措施大幅增加，而這些貿易障礙將不利全球經濟成長。

根據統計，自2018年10月16日至2019年5月15日期間，G20 國家共實施20項新的限制貿易的措施，包括加徵關稅、出口禁令及新的海關出口程式，這些措施涉及價值 3,359 億美元的商品。

除此之外，巴西、加拿大、墨西哥、南韓和歐盟部分成員國的金屬產品也不同程度的受到美國關稅的衝擊。

在民間消費部分，中經院表示，受到經濟不確定因素、比較基期較高等因素，成長率仍相對保守，上半年約1.6%、下半年約1.98%，全年成長率1.79%，對經濟成長率貢獻 0.98 個百分點，仍為有力支撐。

值得注意的是，由於科技產業之投資支出增加，以及公部門投資挹注，國內投資於 2019年可望穩健成長，預估上半年國內投資年增6.56％，下半年成長率約6.17％，全年成長 6.36％，對經濟成長貢獻1.21百分點。

依投資主體觀察，民間投資因科技產業擴增資本支出，上半年以美元計價的資本設備進口年增15.8％，其中半導體設備年增超過四成，挹注國內相關投資。

預估今年民間投資成長5.7％，較上年之1.79％增加3.9個百分點；政府實質投資成長10.2％，成長率達兩位數字；公營事業實質投資年增率也達7.5％，在經濟成長率相對平緩情形下，國內投資成長表現相對亮眼。

至於出口部分，雖然商品出口年增率在6月終止連七黑轉呈正成長，但上半年以美元計價之商品出口年增率仍然呈現負成長，預估下半年國際商品貿易依然保守，惟在比較基期偏低情況下，成長率可望由上半年之負成長轉為正成長，全年商品出口年增率約為0.7％。

相對之下，因投資引申需求增加，海關商品進口有較佳成長表現，全年成長率約1.8％。雖然出口成長小於進口，但2019年全年仍維持出超，全年貿易盈餘468億美元，年減5.6％。

美國經濟景氣迄今已連續121個月擴張，7月將達史上最長擴張期。惟回溫中有雜音，5月貿易逆差增加 8.4% 創12月以來新高；ISM發布之PMI 6月降至1.7%，創2016年10月以來新低。

另外，7月Fed主席鮑爾表達對貨幣政策的開放態度，暗示未來降息的可能性。美元指數急貶破97關卡，但6月非農新增就業人口新增22.4萬人創近五個月來新高紀錄，淡化市場降息預期。