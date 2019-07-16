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工廠管理輔導法明年上路 「農地上隱形冠軍」可望解套

2019-07-16 21:33經濟日報 記者江睿智╱即時報導

《工廠管理輔導法》上（6）月27日立院三讀通過，預計明年初上路。經濟部今（16）日指出，新法施行後，預估10年內取得特定工廠登記家數將達4.5萬家，未來各家預估將投入3,000至5,000萬元經費以更新或增加設備，累計可創造約1至2兆投資。

經濟部表示，該法相關配套措施包括：群聚地區認定原則基準、未登記工廠管理輔導執行方案、管理輔導計畫範本、工廠管理輔導會報設置要點及工廠改善計畫範本等，經濟部陸續將於今年底前研擬完成。針對低汙染認定標準，將由環保署召開會議邀集經濟部及農委會討論後訂定。

經濟部曾推估農地上既存工廠面積達1.4萬公頃，未登記工廠約有3.8萬家，加上已取得臨登工廠約7000家。

經濟部表示，上月底立院三讀通過工廠管理輔導法，將使眾多的未登記工廠得以藉由此次機會全面納管、就地輔導。其中隱藏於鄉間，或深居於小城巷弄裡的工廠業者，有不少是我們業界的隱形冠軍，例如，已取得臨登業者中，就有8家，包括恒耀工業為全球車用扣件市占率前五大；而行銷30餘國的南俊國際可說是台灣鋼珠滑軌的代名詞。

經濟部預估，未來10年內將有約4.5萬家工廠取得特定工廠登記，而為符合相關環保及消防工安等規定，預估每家將投入3000至5000萬元經費。

至於業者關心的農地工廠納管、特定工廠申請程序、納管輔導金及營運管理金等事項，將訂定特定工廠登記辦法、用地變更編定辦法來辦理；為落實全面納管，經濟部也會研訂檢舉條款及獎勵制度。經濟部預計於12月前將全國巡迴與地方政府共同舉辦21場的說明會，向業者說明後續應配合辦理事項。

經濟部環保
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