蔡政府每年撥補200億元杯水車薪 難解勞保核彈級危機

2019-07-16 21:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



勞保財務危機迫在眉睫，勞保基金預訂七年破產。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影 分享 facebook 勞保財務危機迫在眉睫，勞保基金預訂七年破產。蔡政府到目前為止，提出的解方是明年度編列200億元挹注勞保財務；然而，200億元杯水車薪，難填補勞保財務黑洞，難解勞保核彈級危機。

去年勞保財務收支差251億元，預計今年逆差還會擴大，即便政府打算每年都撥補勞保200億元，但是此額度，連當年度收支逆差都填不滿，勞保虧損還是會累計下去。

因軍公教退撫基金財務危機，小英政府上任後力推年金改革，然而真正「核彈級危機」是勞保，不僅因為它攸關千萬勞工退休保障，更因為如果不做任何改革，未來50年未提存負債高達9.11兆元，是4年半全中華民國的總預算才能補黑洞。

勞保愈晚改革，愈是累積，炸彈威力就愈大，受波及世代就會愈多。

公共年金改革不外乎多繳、少領，蔡政府也針對勞保改革提出三項「微調」，包括加快費率提高速度、平均投保薪資採計期間由5年拉長到15年、以及政府每年撥補200億元，並負最終支付責任等；但因前兩項改革會讓勞工多繳少領，因而遭勞團反對，至今改革毫無進展。

更令人憂心的是，根據精算結果，即便此三項改革都做到，勞保基金破產年限也不過晚2年破產，這顯示，要救勞保，必須在政治方面加大改革力道，這也將成為2020年執政黨的棘手課題。