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慘！勞保未來7年老年給付倍增到5700億元 難逃破產命運

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慘！勞保未來7年老年給付倍增到5700億元 難逃破產命運

2019-07-16 21:12經濟日報 記者江睿智╱即時報導

未來7年，勞保保費收入僅小幅成長，而老年給付將暴增，收入與各項支出的差額逐年擴大...
未來7年，勞保保費收入僅小幅成長，而老年給付將暴增，收入與各項支出的差額逐年擴大，難逃2026年勞保基金破產。本報資料照片
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攸關千萬勞工退休保障的勞保入不敷出，財務持續惡化。根據勞保精算報告，未來7年，勞保保費收入僅小幅成長，而老年給付將暴增，收入與各項支出的差額逐年擴大，難逃2026年勞保基金破產。

勞保是在2017年首度出現收支逆差，所幸當年度基金投資盈餘足以彌平，但去年（2018）因勞保基金收益為負數，虧損424億元，致勞保首度出現收支逆差251億元。

而今年勞保持續惡化，統計顯示，今年前5月，保費應計收入為1629.64億元，勞保各項支出，包括老年給付失能年金、遺屬年金、生育給付、傷病給付等等，今年前5月累計1719.11億元，差短已逾89億元。

其中，老年給付，包括一次金及年金，今年前5月核付達1544.71億元，幾乎要吃掉全部保費收入。

值得關注的是，勞保財務只會愈形惡化，主因是勞保自2009年開辦以來，隨著人口老化，核付請領人數及金額都持續大幅攀升。2009年時，請領老年年金人數僅6.5萬人，之後年年倍增，2017年時突破百萬人；累計至2018年，請領老年年金人數達116.5萬人，今年前5月達121.5萬人，年增10.81%。

再看核付老年年金金額，2009年時為64.25億元，隔年就暴增到149.96億元；短短5年，核付金額破千億元，累計2018年底再破2000億元，來到2275.9億元。勞保局官員說，老年年金是活愈久領愈多，因此會有「累滾」效益，致金額快速暴增。

勞保財務每3年精算一次，最近一次是2018年底，精算結果顯示，勞保潛藏負債也從前次精算的8.36兆元增加至9.11兆元，破產年限也由2027年提前至2026年，簡言之，7年後勞保破產。

精算報告揭露，勞保基金若要維持財務健全，的最適平衡費率為27.94%，但與過去三年實際收取的保險費率9%至9.5%，仍有不小差距，收費不足支付成本，也讓財務狀況愈趨嚴峻。

簡單地講，勞保財務根源就是隨著人口老少及少子化，繳保費的人愈來愈少，但領年金的人愈來多。精算報告預期2018 年首次出現當期保費收入不足以支付各項保險給付，之後保費收入與各項支出的差額也逐年擴大。

勞保保費收入方面，根據規定，勞保費率現每兩年提升0.5個百分點，直至12%；因此，未來7年，保費收入亦小幅增加。

至於勞保支出方面，最沈重的即是老年給付，包括一次給付及老年年金。精算報告進一步指出，未來7年，老年給付金額將由3370億元，暴增至2026年的5698億元，勞保基金餘額將因此呈負1320億元，亦即勞保基金用罄，已不夠支付各項給付，走向破產命運。

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