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香港城大校長郭位籲政府應速訂「七彩能源」配置政策

2019-07-16 18:34聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

國內電力供應吃緊，並成為全民關注的問題，香港城市大學校長郭位16日從系統的眼光，分析世界趨勢，360度全方位分析台灣的能源環保，提供水、火、核、太陽、風力、生質及其他等「七彩能源」分配的可行方案。郭位指出，理性擬訂與執行優化的能源環保政策，不但有助台灣的年民生福祉，也可以盡到世界公民的責任。 

日月光文教基金會、中國土木水利工程學會、台灣營建研究院於108年7月16日下午邀請中研院及美國國家工程院院士、香港城市大學校長郭位，以「360度分析台灣能源環保」為題，做兩小時的專題演講與討論。

基金會董事長曾元一在引言中強調，現今能源是日常生活的一部份、生存的必備品。不同的國家社會，其可用資源、科技及經濟能力、環保要求等不盡相同，因此採用能源結構及確立未來之能源政策，宜量力而為，建議政府部門應審慎評估。

此次專題演講由三單位以邀請方式邀請有識之專業人士及具意見領袖人士共約120人來參與。並取得郭位校長之首肯，演講得以全程錄影，公開播放。

八年前日本地震、海嘯，導致福島核電廠事故，核電安全帶出能源與環保論題。郭位為2011年日本福島事故後，第一個應邀考察災區的外國安全可靠度專家。

針對台灣能源、供輸電力、環保安全等問題引起關注，至今仍然懸而未決。郭位在演講中指出，台灣發電86%來自火力發電、核能發電占9.4%、太陽能占2.9%、水力占1%，風力占0.61%，而再生能源幾乎沒有，再生能源的角色相當弱。                             

郭位提出數據指出，根據2016研究指出，台灣每年約有6千至1萬人死於空汙，其影響因素不只是pm2.5，另外包括二氧化碳、二氧化硫、根據聯合國長達30年的統計，全球每年約有五百萬至六百萬人因空汙死亡，其中七成五發生在東亞、南亞，而台灣pm2.5排放量，更是全球平均值的二至三倍，這個問題值得各界重視。 

郭位表示，台灣若要達成非核家園目標，以最樂觀估計，火力發電比率須達80%，非火力發電占20%，但若成長每年2%推估，六到十年內能源消耗將增加一成五到兩成，台灣再生原受限於國情、地理環境等客觀條件，所以發電量是固定的，面對經濟成長，再生能源占比就會自動降低，若希望能源可靠、可持續性「去掉燃煤才是正道」，根據目前的所有研究結果，還沒有一人是因核廢料死亡。

郭位說，所謂的「七彩能源」包括水、火 (煤、油、天然氣)、核、風、太陽、生質及其他 (如地熱、潮汐、沼氣等)等七種能源選項，在功效、安全可靠性、可持續性、環保、資源儲量、經濟承受性、經濟價值等方面各有利弊，不同的國家社會可供取用的資源不盡相同，因此採用七彩能源的組成方式也要量力而為，需要政府及各界提出一套最有效的能源配置的可行方案，才是可長可久的方案。

中研院及美國國家工程院院士、香港城市大學校長郭位以「360度分析台灣能源環保」為...
中研院及美國國家工程院院士、香港城市大學校長郭位以「360度分析台灣能源環保」為題，分析「七彩能源」分配的可行方案。日月光文教基金會提供
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圖說三：日月光文教基金會、中國土木水利工程學會、台灣營建研究院邀請香港城市大學校...
圖說三：日月光文教基金會、中國土木水利工程學會、台灣營建研究院邀請香港城市大學校長郭位專題演講，現場邀請有識之專業人士及具意見領袖人士共約120人來參與。並取得郭位校長之首肯，演講得以全程錄影，公開播放。日月光文教基金會提供
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郭位環保太陽能
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