親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工落幕後
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
最後一波倒數中

轉傳蘇貞昌影片 調查局前高雄副處長遭拔官記大過

嗆柯P說謊成性 王世堅：柯向郭招手 郭柯配願當老二

草也可發電 蘇澳港最快明年底就有一座生質能源發電廠

2019-07-16 17:56經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

速生草可以發電！有廠商引進相關技術發電，預估投資10億元，最快可在明年底興建全國...
速生草可以發電！有廠商引進相關技術發電，預估投資10億元，最快可在明年底興建全國第一座零碳排、無PM2.5的生質能源發電廠，年發電量估算可達6,300萬度。基隆港務分公司蘇澳港區提供
分享
推動綠能政策再邁進一步。台灣港務公司基隆港務分公司蘇澳港區計畫提供港區內5公頃土地，開放給廠商發展再生能源－「生質能源發電」相關事業使用，預估投資10億元，最快可在明（2020）年底興建全國第一座零碳排、無PM2.5的生質能源發電廠，年發電量估算可達6,300萬度。

基隆港務分公司蘇澳港區營運處資深處長林健明今（16）日表示，目前有能源業者引進外國生質能源發電設施技術，利用在經濟價值較低的農地、旱地或公有土地中，種植「速生草」，收成加工做為發電燃料，速生草在北部地區一年可以三收，在南部地區一年可以到五收。

林健明說，這個技術是以氣化爐燃燒加工的速生草來發電，因為草生長時吸收二氧化碳，雖然氣化燃燒發電會有二氧化碳釋出，但因排放出來的是生長時吸收的氣體，故可達到零碳排（國際公認）及無PM2.5排放的空污問題，並可因使用速生草，產生活絡國內農業經濟、增加農民收入、就業機會與發展綠電的多重功效，達到「循環經濟」的永續經營目標。

他指出，該業者已取得經濟部再生能源－生質能源認證，並在今年6月17日於宜蘭縣示範工廠內成功完成發電，近期該業者將在三星鄉辦理發電設施觀摩及說明會，讓更多民眾瞭解生質能源發電技術，以及鼓勵農民種植可作為發電燃料的速生草。

基隆港務分公司表示，此案將於9月公告，10月完成招商作業，預計一座發電廠約需一年多的時間興建，潛在業者預定投資10億元，興建四座生質能源發電廠，建置容量8MW，利用24小時基載發電特性，年發電量可達6,300萬度，約占宜蘭縣年民生住宅用電量的8%，並可與地方政府及農民合作，在廢耕或低度使用的土地上以契作方式種植速生草，自製可產生可燃氣體的燃料顆粒（或從東南亞進口）供發電用。

PM2.5農民基隆港再生能源蘇澳電廠
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

熱爆了 全台用電衝上史上第2高

2019-07-16 17:26

韓國瑜提重啟核四 台電：天方夜譚

2019-07-16 14:20

因應台商回台用地需求 行政院盤點1,827公頃土地

2019-07-16 16:49

高雄海關關務長交接 楊崇悟上任

2019-07-16 17:10

去年出口數字漂亮 台灣美妝攻新興市場

2019-07-16 14:31

核四保留人力 再降至180人

2019-07-16 14:21

勞保基金救急 政府首次撥補200億

2019-07-16 14:16

鄧明斌接任勞保局長 首重內部友善職場

2019-07-16 13:04

新舊勞保局長交接 明年撥補200億給勞保基金救急

2019-07-16 13:02

台灣勞工不會太累 工時條件優於美日韓

2019-07-16 12:38

不見美中貿易戰效應 無薪假不增反減

2019-07-16 11:44

中國鋼品課反傾銷、平衡稅？ 9、10月有答案

2019-07-16 11:43

27天來首見供電吃緊黃燈 台電：部分機組故障

2019-07-16 11:10

新舊勞保局長交接 許銘春：明年撥補勞保基金200億

2019-07-16 11:06

工輔法在反彈聲浪中完成修法 經濟部：可創造兆元投資

2019-07-16 11:06

中國鋼品雙反調查 財部認定具補貼及傾銷事實

2019-07-16 09:12

名家觀點／川普叫牌的三個利器 獨霸全球

2019-07-16 00:44

機車補助利多 選前大放送

2019-07-15 23:19

電動車普及勢不可擋 蘇揆關切傳統車行轉型

2019-07-15 23:15

國發基金加碼扶植新創 最高注資1億元

2019-07-15 23:15

工研院協助飛輪健身車龍頭廠期美 打造智慧工廠

2019-07-15 21:54

桃機第三航廈四度招標 最快本周辦理招標文件公開閱覽

2019-07-15 21:02

大同旗下綠能擬解散清算 將解雇284名員工

2019-07-15 20:13

中鋼構昆山廠吹熄燈號 9月起停產退出中國市場

2019-07-15 19:54

國發基金放寬新創投資金額 最高累計1億元

2019-07-15 19:25

儒鴻擬併購 外資點名這兩家台廠有機會

2019-07-15 14:57
看更多

熱門文章

日韓貿易戰 外資：三星7奈米單可能全轉給台積電

2019-07-15 20:36

獨／桃園空服員工會發函 籲長榮不得取消全勤獎勵

2019-07-16 09:53

大同旗下綠能擬解散清算 將解雇284名員工

2019-07-15 20:13

還想存人民幣？央行：各天期利率最高的銀行是這三家

2019-07-15 20:00

勞保基金 單5月份一個月就入不敷出30億元

2019-07-15 21:04

中鋼構昆山廠吹熄燈號 9月起停產退出中國市場

2019-07-15 19:54

美鬆綁華為 帶旺台系鏈

2019-07-15 23:30

高雄廠傳裁員360人 國巨否認：進行正常人力汰弱留強

2019-07-16 11:24

機車補助利多 選前大放送

2019-07-15 23:19

五年首見 儒鴻將啟動併購

2019-07-16 00:53

中鋼構喊撤9月退出大陸 昆山廠全面停產

2019-07-16 00:46

三大類保單 上半年熱銷

2019-07-15 23:19

韓國瑜提重啟核四 台電：天方夜譚

2019-07-16 14:20

死亡前二年贈與配偶 關係消滅不課遺產稅

2019-07-15 23:57

銀行查核理專 五大要點

2019-07-15 23:25

名家觀點／川普叫牌的三個利器 獨霸全球

2019-07-16 00:44

首度出現投顧公司不理金檢 金管會怒罰60萬元

2019-07-16 17:30

哪些工作不會被AI取代？李開復：醫護人員、老師...還有「真正的企業領導者」

2019-07-16 12:54

長榮航空：罷工期間員工獎勵決不會少

2019-07-16 12:48

台中七期新市政中心 上半年土地交易逾134億創同期新高

2019-07-15 21:33

理專挪用客戶資金 築牆防堵

2019-07-15 23:27

熱爆了 全台用電衝上史上第2高

2019-07-16 17:26

華為代工廠 偉創力停擺

2019-07-15 23:51

桃機第三航廈四度招標 最快本周辦理招標文件公開閱覽

2019-07-15 21:02

年營收挑戰35億！高雄大魯閣草衙道打造娛樂帝國

2019-07-16 00:46

有線電視萬年頻道惹怨 中嘉擬出手打破

2019-07-15 20:18

綠能將清算 再裁284人

2019-07-16 00:47

神盾：尊重智財權 無侵害他人權益

2019-07-15 20:29

財務惡化…綠能將解散 預計解雇284人

2019-07-16 00:04

已資遣339人 聯合再生能源：年底前不再大裁員

2019-07-16 00:07

業者聲聲盼 保障型商品快開放台商購買

2019-07-15 23:17

臉書推Libra 全球卡關

2019-07-16 00:48

國發基金加碼扶植新創 最高注資1億元

2019-07-15 23:15

工研院協助飛輪健身車龍頭廠期美 打造智慧工廠

2019-07-15 21:54

5G設備龍頭華為 搶攻智慧電視

2019-07-15 23:52

罷工空服員 長榮擬不給全勤獎勵

2019-07-16 14:15

新舊勞保局長交接 許銘春：明年撥補勞保基金200億

2019-07-16 11:06

IFRS 17延後生效 保險業者要注意哪些事？

2019-07-16 11:48

人民幣存款 五年半新低

2019-07-15 23:32

友嘉衝營運 三箭齊發

2019-07-16 00:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top