草也可發電 蘇澳港最快明年底就有一座生質能源發電廠

2019-07-16 17:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



速生草可以發電！有廠商引進相關技術發電，預估投資10億元，最快可在明年底興建全國第一座零碳排、無PM2.5的生質能源發電廠，年發電量估算可達6,300萬度。基隆港務分公司蘇澳港區提供 分享 facebook 推動綠能政策再邁進一步。台灣港務公司基隆港務分公司蘇澳港區計畫提供港區內5公頃土地，開放給廠商發展再生能源－「生質能源發電」相關事業使用，預估投資10億元，最快可在明（2020）年底興建全國第一座零碳排、無PM2.5的生質能源發電廠，年發電量估算可達6,300萬度。

基隆港務分公司蘇澳港區營運處資深處長林健明今（16）日表示，目前有能源業者引進外國生質能源發電設施技術，利用在經濟價值較低的農地、旱地或公有土地中，種植「速生草」，收成加工做為發電燃料，速生草在北部地區一年可以三收，在南部地區一年可以到五收。

林健明說，這個技術是以氣化爐燃燒加工的速生草來發電，因為草生長時吸收二氧化碳，雖然氣化燃燒發電會有二氧化碳釋出，但因排放出來的是生長時吸收的氣體，故可達到零碳排（國際公認）及無PM2.5排放的空污問題，並可因使用速生草，產生活絡國內農業經濟、增加農民收入、就業機會與發展綠電的多重功效，達到「循環經濟」的永續經營目標。

他指出，該業者已取得經濟部再生能源－生質能源認證，並在今年6月17日於宜蘭縣示範工廠內成功完成發電，近期該業者將在三星鄉辦理發電設施觀摩及說明會，讓更多民眾瞭解生質能源發電技術，以及鼓勵農民種植可作為發電燃料的速生草。

基隆港務分公司表示，此案將於9月公告，10月完成招商作業，預計一座發電廠約需一年多的時間興建，潛在業者預定投資10億元，興建四座生質能源發電廠，建置容量8MW，利用24小時基載發電特性，年發電量可達6,300萬度，約占宜蘭縣年民生住宅用電量的8%，並可與地方政府及農民合作，在廢耕或低度使用的土地上以契作方式種植速生草，自製可產生可燃氣體的燃料顆粒（或從東南亞進口）供發電用。