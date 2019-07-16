因應台商回台用地需求 行政院盤點1,827公頃土地

2019-07-16 16:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院政委龔明鑫說明政府盤點出土地，以因應台商回台產業用地需求。記者鄭鴻達／攝 分享 facebook 台商回台投資熱潮引發用地孔急，行政院財經政委龔明鑫今（16）日指出，為因應此，政府盤點出共1,827公頃土地可供使用，其中包含政府開發園區可立即使用的532公頃、民間閒置土地214.5公頃、輔導開發新園區723公頃；另外，台糖有六處土地共1,040公頃。上述用地，多集中於中南部地區。

在美中貿易戰的衝擊下，台商回台投資力道持續加大，目前已有89家回台，投資金額超過新台幣4,400億元。由於台商持續回台投資，也連帶提高了產業用地需求。

龔明鑫表示，為此，賴清德前院長到蘇貞昌院長都相當關注缺地議題，經濟部先前已盤點出共1,400公頃的用地，首波回台台商也無太大缺地問題，現在則林林總總盤點出約1,827公頃，可供後續土地需求。

龔明鑫表示，這1,827公頃土地，其中包含政府開發園區可立即使用的532公頃，屬於既有科學園區、工業區可立即釋出使用的土地；民間閒置土地214.5公頃主要來自《產創條例》修法後，經由公告、輔導、罰鍰甚至拍賣，而鼓勵釋出的土地。

龔明鑫指出，經濟部與台糖多次盤點、確認後，盤點出彰化、雲林、台南、高雄各一處、嘉義兩處，若都開發，共可提供1040公頃土地，將由經濟部與台糖聯合開發，以只租不售方式提供，避免工業用地一再轉手而價格暴漲。

龔明鑫指出，除了上述盤點出的土地可供回台台商投資、建廠，先前通過的「工業區更新立體化發展方案」，共新增8,000多坪樓地板面積，目前潛在申請的廠商有32家，8家已投資167億元。

龔明鑫表示，目前非六都部分的「工業區更新立體化發展方案」已經開始實施，六都部分則亟待修法，其中新北市已率先由市議會通過該方案並開始實施。

由於新盤點出的產業用地，面積較大土地多集中在中南部。龔明鑫指出，在北部如網通業者智邦、廣達電等，是利用桃園既有閒置廠房空間，首波回台台商土地需求尚可滿足，未來希望產業不要頭重腳輕，中南部也是不錯的投資選擇。

龔明鑫也強調，為鼓勵回台投資的廠商能到中南部地區，政府除了會將用水、用電的部份做好，也會視需要設計一些配套措施，或是適度引介勞工給需要的廠商，加強中南部的人才需求。